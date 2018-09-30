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200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu

Eskişehir'de Yazılıkaya Midas Anıtı'nın da olduğu vadide yürütülen arkeolojik yüzey araştırmasında, 200 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen oval iki yüzeyli bir taş alet bulundu.

DHA | 30.09.2018 - 16:00..
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Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr.Rahşan Tamsü Polat başkanlığında Yazılıkaya Midas Vadisi'nde geçen yıl başlatılan arkeolojik yüzey araştırma çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, Dağlık Phrygia bölgesindeki Akpara Kale çevresinde Alt Paleolitik dönemden kalma 200 bin yıl öncesine ait olduğu belirtilen oval iki yüzeyli alet ile Neolitik döneme ait disk biçimli kazıyıcı bulundu.

200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu


MEZAR YERLERİ BELİRLENDİ

Dr.Rahşan Tamsü Polat, Yazılıkaya Midas Vadisi'nin 250 bin ile 200 bin yıl öncesinden sürekli yaşanılan bir yer olduğunun saptandığını belirtti. Polat, vadide Phryg kült anıtları ile Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yeni yerleşim yerleri ile mezar yerleri de belirlediklerini söyledi.

200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu

YAZILIKAYA MİDAS VADİSİ

Yazılıkaya Midas Vadisi, Han ilçesinin 23,5 kilometre kuzeybatısında, Eskişehir'e 70 kilometre uzaklıktadır. Vadide, Yazılıkaya Midas Anıtı da bulunuyor.

Phrygler doğayı tüm canlılığı ile simgeleyen ana tanrıça Matar’a duydukları derin saygı ve bağlılıklarının en güzel görsel kanıtlarını Phryg vadilerinde yapılmış olan anıtsal ya da küçük ölçekli kült anıtları oluşturmakta.

200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu


DİNİ METROPOL

Anadolu kültür tarihinin ünik birer eseri olan bu anıtlar, Phryg kültür ve sanatının en çarpıcı örneklerini oluşturuyor.

Yazılıkaya Midas Şehri yerleşmesinde anıtsal ve çok sayıda kült anıtının olması, burasının Phryglerin bölgedeki en büyük dini metropolü olduğunu gösteriyor.

200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu


AÇIKHAVA TAPINAĞI

Fasadlar (yapı ön cephesi), altarlar (sunak) ve nişlerden oluşan bu anıtların mimari olarak tasarımları birbirinden farklı olarak yapılmış olsa da, hepsi ana tanrıça Matar Kubileya kültüne adanmış birer açık hava tapınağıdır.

200 bin yıl öncesine ait taş alet bulundu



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