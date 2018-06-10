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200 kilometre hızla tek tekerde yolculuk

İstanbul'da E-5 karayolu Çağlayan mevkiinde bir motosikletlinin trafikte 200 kilometre hıza ulaşarak metrelerce tek teker üzerinde gittiği anlar kask kamerasına kaydedildi.

İHA | 10.06.2018 - 10:25..
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İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletlilerin tehlikeli tek teker şovuna bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz günlerde E-5 karayolu üzerinde trafikte süratli bir şekilde ilerleyen motosikletli, sürücülerin arasında tek teker üzerinde gitti.

200 kilometre hızla tek tekerde yolculuk

KAYDETTİĞİ ANLARI SOSYAL MEDYADA YAYINLADI

Çağlayan mevkiine geldiği esnada ise yolun boş olmasını fırsat bilen motosikletli, tek teker üzerinde 200 kilometre hıza ulaşarak metrelerce seyretti. Yürekleri ağza getiren görüntülerde sürücü o anları bir de kask kamerasıyla kaydedip sosyal medyada yayınladı.

200 kilometre hızla tek tekerde yolculuk ViDEO

"BURADA TEK TEKER YAPMAK ZORUNDAYIM"

Aynı sürücü benzer görüntüyü de Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli’nde kaydetti. Tünelde seyreden araçların arasından makas atarak geçip tek teker üzerinde giden motosikletli hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attı.

Akrobatik hareketler sergileyerek yolda giden sürücünün takipçileri için, "Burada bir tek teker yapmak zorundayım." demesi 'bu kadarına da pes' dedirtti.

Motosikletlinin Haliç Köprüsü’nden geçtiği esnada 211 kilometre hıza ulaşması ve ellerini direksiyondan çekmesi dikkatlerden kaçmadı.

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