200 polis ile huzur operasyonu

Muğla Emniyet Müdürlüğü, bayramı öncesi havadan ve karadan Muğla’ya gelen tatilcilerin güvenliğini sağlanırken, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de eğlence mekanlarında denetimlerine devam ediyor.

200 POLİS İLE HUZUR OPERASYONU

Muğla Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik ekipleri Marmaris’teki eğlence mekanlarına 200 polis ve iki narkotik köpeği ile huzur operasyonu gerçekleştirdi. Marmaris sahilindeki eğlence mekanlarında başlayan huzur uygulamasında ekipler belirlenen adreslerde kimlik kontrolü yaparken narkotik köpekleri Oskar ve Hera da hassas burunları ile uyuşturucu aradı.

OPERASYON 2 SAAT SÜRDÜ

Sahil bölümündeki uygulamanın ardından ekipler gece saat 00.30’da Barlar Sokağındaki eğlence mekanlarında uygulama gerçekleştirdi. Barlar sokağında yaklaşık 2 saat süren uygulamanın ardından operasyon sonlandırıldı. 90 eğlence mekanı ve barda yapılan uygulamada 250’ye yakın GBT uygulaması ve araması olan 4 kişi hakkında da işlem yapıldı.