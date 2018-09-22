Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals, 600 binden fazla Suriyeli çocuğun Türkiye'de okula gittiğini belirterek, "Bu inanılmaz bir başarı." dedi.

AB tarafından finanse edilen ve Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim projesi kapsamında Diyarbakır'da yaptırılan 6 okulda yeni eğitim öğretim döneminin başlaması dolayısıyla tören düzenlendi.

İÇ SAVAŞ VE ÇOCUKLAR

Milli Eğitim Bakanlığı, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Özcan Duman da Suriye'deki iç savaştan en çok çocukların etkilendiği söyledi. Türkiye'ye sığınan Suriyelilerden bir milyon 100 binini okul çağındaki çocukların oluşturduğunu, bu çocukların eğitim sistemine dahil edilmesi için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

"SURİYELİLERİN OKULLAŞMA ORANI YÜZDE63"

Özcan Duman, "Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı 19 ilde Eğitim Alt Yapısını Güçlendirme ile Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim projeleri kapsamında 220 okul yapımı öngörülüyor. Bu sayede 5 bin 200 derslik ve 160 bine yakın öğrenci kapasitesi oluşturulacak. Türkiye'deki Suriyelilerin okullaşma oranı yüzde 63." dedi.