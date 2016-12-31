taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5269
EURO
3,7117
ALTIN
130,46
PETR
56,7300

2016'da mega projeler hayata geçirildi

Birçok zorluklara rağmen Türkiye'de dev projeler hizmete sunuldu.

31.12.2016 - 10:44
  1. Haberler
  2. Emlak
2016'da mega projeler hayata geçirildi

Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen ekonomisini geliştirdi ve 2016 yılında birçok dev projeyi hayata geçirdi.

2016'da mega projeler hayata geçirildi

2016'DA BAZI UYGULAMALAR YAPILDI

Bu süreçte bazı çalışmalar gerçekleşti. “Ekonomik Müjdeler Paketi”, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi”, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” kararları ve “Süper Teşvik” uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi.

2016'da mega projeler hayata geçirildi

İKİ YAKA BEŞİNCİ KEZ BİRLEŞTİ

Bu yıl hayata geçirilen projelerle Avrupa ve Anadolu yakası beşinci kez birleşti. Dünyanın en geniş Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli ve Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de 2016 yılında hayata geçirilen projelerden olmayı başardı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

Tutuklu Demirtaş'ın cezaevi pozu

309
Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

Başbakan Yıldırım 4 yeni projeyi yatırım programına ekledi

117
Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

Putin'in cevabı Obama'yı zayıf gösterdi

40
2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

2016'nın en çok kazandıran yatırım araçları

18
Beyaz Show'da evlenme teklifi

Beyaz Show'da evlenme teklifi

51
El Bab operasyonunda sivillere hayat koridoru

El Bab operasyonunda sivillere hayat koridoru

13
Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarında sır para

Atatürk ve Sabiha Gökçen havaalanlarında sır para

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM