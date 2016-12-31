2016'da mega projeler hayata geçirildi

Türkiye tüm olumsuzluklara rağmen ekonomisini geliştirdi ve 2016 yılında birçok dev projeyi hayata geçirdi.

2016'DA BAZI UYGULAMALAR YAPILDI

Bu süreçte bazı çalışmalar gerçekleşti. “Ekonomik Müjdeler Paketi”, “Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi Cazibe Merkezleri Programı ve Yatırım ve Destek Hamlesi”, “Ekonomi Koordinasyon Kurulu” kararları ve “Süper Teşvik” uygulamasıyla birçok sektörün önünün açılması hedeflendi.

İKİ YAKA BEŞİNCİ KEZ BİRLEŞTİ

Bu yıl hayata geçirilen projelerle Avrupa ve Anadolu yakası beşinci kez birleşti. Dünyanın en geniş Yavuz Sultan Selim Köprüsü, deniz altından karayoluyla iki yakayı birleştiren Avrasya Tüneli ve Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli de 2016 yılında hayata geçirilen projelerden olmayı başardı.