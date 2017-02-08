taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.489
USD
3,7517
EURO
3,9998
ALTIN
148,55
PETR
54,6900

2017-YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı

2017-YDS ilkbahar dönemi sınavına ÖSYM aday işlemleri sayfasından başvuruda bulunabilirsiniz.

08.02.2017 - 11:16
  1. Haberler
  2. Eğitim

2

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi için başvurular başladı.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

2017-YDS ilkbahar dönemi 2 Nisan 2017 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-16 Şubat 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabileceklerdir.

SINAV ÜCRETİ 90 LİRA

Sınav ücreti 90 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacaktır.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüştü

123
ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

ORC'nin 3 büyükşehir referandum anketi

124
242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

242 emekli FETÖ'cünün rütbeleri alındı

41
Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

Rıdvan Dilmen'den referandum eleştirilerine cevap

120
Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

Şerif bir Senatörü Trump'a şikayet etti

24
FETÖ'cülere pembe oda yasağı

FETÖ'cülere pembe oda yasağı

47
El Bab'ın merkezine girildi

El Bab'ın merkezine girildi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM