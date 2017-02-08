2017-YDS ilkbahar dönemi başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ilkbahar dönemi için başvurular başladı.
BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
2017-YDS ilkbahar dönemi 2 Nisan 2017 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 8-16 Şubat 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Adaylar başvurularını, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C Kimlik Numaraları ve şifrelerini girerek yapabileceklerdir.
SINAV ÜCRETİ 90 LİRA
Sınav ücreti 90 TL olup aşağıda belirtilen bankalara yatırılacaktır.