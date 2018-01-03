2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalandı

Mültecilerin umuda uzanan yolculukları, ölüme davetiye çıkartıyor. Bu yolun da en çok kullanıldığı yer, Ege ve Akdeniz suları. Yunanistan'a gitmek için Ege'nin soğuk ve azgın dalgalı sularından geçmek zorunda kalan mülteciler burada ölüm tehlikesi atlatıyor, bazıları tehlikeye değil direk ölüme gidiyor.

50 BİN KAÇAK YAKALANDI

Ege'de yaşanan yasadışı göçü önlemek için sıkı denetimler gerçekleştiren Türkiye, 2017 yılı içerisinde 50 bin kaçak ve sığınmacıyı yakalandı.

YÜZDE 60 ARTTI

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalanırken 2016 yılında yaklaşık 31 bin kaçak yakalanmıştı. Yakalanan yabancı uyruklu sayısı bir önceki yıla göre 19 bin kişi artış gösterdi.

Totalde iki yıla kıyasla bakıldığında yakalanma rakamlarında yüzde 60 artış gösterildiği tespit edildi.

TEHLİKELİ UMUT YOLCULUĞU

Kaçaklar çoğunlukla Avrupa'da özellikle de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'daki yakınlarının ve arkadaşlarının yanına giderek, iş bulup daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak istiyor.

Umuda yolculuğa, genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına 1.000-1.500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazılarının hayali acı şekilde bitiyor.

TÜRKİYE ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR

Kaçakların çoğu yakalanıyor, bazıları kaçakçılar tarafından Türkiye'de bırakılıyor, bazıları da soğuk hava nedeniyle donarak ya da nehri geçerken boğularak hayatını yitiriyor.

Geçen yıl 6 bine yakın kaçak ve sığınmacı, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından uluslararası anlaşmaya aykırı şekilde Meriç Nehri üzerinden botlarla 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderildi.