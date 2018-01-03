taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.276
USD
3,7638
EURO
4,5296
ALTIN
159,09
PETR
66,7500

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalandı

Türkiye üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen 50 bin kaçak ve sığınmacı, ölüm yolculuklarında yakalandı.

AA | 03.01.2018 - 13:56..
  1. Haberler
  2. Gündem

Mültecilerin umuda uzanan yolculukları, ölüme davetiye çıkartıyor. Bu yolun da en çok kullanıldığı yer, Ege ve Akdeniz suları. Yunanistan'a gitmek için Ege'nin soğuk ve azgın dalgalı sularından geçmek zorunda kalan mülteciler burada ölüm tehlikesi atlatıyor, bazıları tehlikeye değil direk ölüme gidiyor.

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalandı

50 BİN KAÇAK YAKALANDI

Ege'de yaşanan yasadışı göçü önlemek için sıkı denetimler gerçekleştiren Türkiye, 2017 yılı içerisinde 50 bin kaçak ve sığınmacıyı yakalandı.

YÜZDE 60 ARTTI

2017 yılında Edirne'de 50 bin kaçak yakalanırken 2016 yılında yaklaşık 31 bin kaçak yakalanmıştı. Yakalanan yabancı uyruklu sayısı bir önceki yıla göre 19 bin kişi artış gösterdi.

Totalde iki yıla kıyasla bakıldığında yakalanma rakamlarında yüzde 60 artış gösterildiği tespit edildi.

TEHLİKELİ UMUT YOLCULUĞU

Kaçaklar çoğunlukla Avrupa'da özellikle de İtalya, Almanya, Fransa, Hollanda ve Belçika'daki yakınlarının ve arkadaşlarının yanına giderek, iş bulup daha iyi yaşam koşullarına kavuşmak istiyor.

Umuda yolculuğa, genellikle insan kaçakçılığı yapan kişi ya da örgütlere kişi başına 1.000-1.500 dolar ödeyerek başlayan kaçaklardan bazılarının hayali acı şekilde bitiyor.

TÜRKİYE ÖLÜMLERİ ENGELLİYOR

Kaçakların çoğu yakalanıyor, bazıları kaçakçılar tarafından Türkiye'de bırakılıyor, bazıları da soğuk hava nedeniyle donarak ya da nehri geçerken boğularak hayatını yitiriyor.

Geçen yıl 6 bine yakın kaçak ve sığınmacı, Yunanistan güvenlik güçleri tarafından uluslararası anlaşmaya aykırı şekilde Meriç Nehri üzerinden botlarla 'geri itme' yöntemiyle Türkiye'ye gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Bakan Soylu: Kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "PKK’lı teröriste nasıl davranıyorsak uyuşturucu satıcısına da aynı davranmalıyız, kimse bizim geleceğimizi zehirleyemez." dedi.
Helikopterlerin mühimmatlarını bir gün önceden taşımışlar
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin, dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti'nin de aralarında yer aldığı 27'si tutuklu 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.
CHP'li Mustafa Akaydın'dan Abdullah Gül çıkışı
CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, CHP'nin cumhurbaşkanlığı seçimleri için Abdullah Gül'ü aday göstereceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı'na "huzur ve istikrarın korunmasının" önemli olduğunu söyledi. İşte telefonda gerçekleşen görüşmenin ayrıntıları...
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

Demet Akalın'a Twitter'da Diyanet tepkileri

95
CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

CHP'den Abdullah Gül ve Bülent Arınç'a çağrı

192
ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

ANAP: Abdullah Gül ile görüştük

150
2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

2018 yılı memur ve emekli zamları belli oldu

119
Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

Astrolog Döşer: ABD'nin tahtı sallanıyor

138
Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

Şirin Payzın hükümetten Gezi için özür bekliyor

229
İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

İran yaşananlardan Suudi Arabistan'ı sorumlu tuttu

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM