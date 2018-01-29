2017'de evini satanlar ne kadar vergi ödeyecek

2017 yılı içerisinde ev alan yatırımcılar, vergilerini 2018 yılında ödemekle mükellef oluyor. Ancak bir istisna olarak evi, alım tarihinden sonraki 5 yıl içerisinde satan kişiler, vergi ödemiyor.

BEYANNAME VERİLİYOR

Değer artış kazancı olarak adlandırılan bu gelir vergisi, satışın yapıldığı tarihten itibaren ödeniyor ve beyanname veriliyor.

2017 yılında evini satacak kişilerinin ödeyeceği vergi, alım, satım fiyatları enflasyona göre belirleniyor. 302 Seri No.lu Genel Tebliği ile 2018 yılı değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı 12 bin lira olarak açıklandı.

BEYANNAME 25 MART'A KADAR YAPILACAK

Değer artış kazancı vergisi için sunulacak beyanname 25 Mart tarihine kadar verilebiliyor. Beyannameler internet sitesi üzerinden veya vergi dairesinden yapılabilir.

Ödemelerin; ilk taksitleri 1-31 Mart tarihleri arasında, ikinci taksitleri ise 1-31 Temmuz tarihleri arasında tahsil edilecek.

VERGİ YÜZDESİ İLE HESAPLANACAK

Gelir Vergisi Tasarısı da yenilenecek. Buna göre; eğer tasarı yürürlüğe girerse vergi satışın gerçekleştiği seneye göre belirlenen vergi yüzdesi ile hesaplama yapılacak.