2017'nin konut satış istatistik verileri olumlu seyrediyor

TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş. Genel Müdürü Makbule Yönel Maya, "2017 yılı 3. çeyrek konut satış istatistiklerine bakıldığında verilerin oldukça olumlu geldiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"VERİLER OLUMLU"

Maya, "2017'nin 3. çeyrek konut satış istatistiklerine bakıldığında verilerin oldukça olumlu geldiğini görüyoruz. İpotekli satışlarda önemli bir ivme kaybı bu çeyrekte gözlenirken, toplam satış rakamlarının bu denli yüksek gerçekleşmesinde en önemli nedeninin tapu harçlarındaki indirimden yararlanma motivasyonu olduğunu düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

SEKTÖRDE HAREKETLİLİK YAŞANIYOR

2017 yılı üçüncü çeyreğinde nihai tüketiciye sağlanan teşviklerle birlikte konut satışlarında bir hareketlilik gözlemlendiğini belirten Maya, 2017 yılı mart ayı ortasında binde 20'den binde 15'e düşürülen tapu harcı uygulamasının eylül ayı sonu itibarıyla son bulması ve sürenin uzatılmaması tapu tescillerinde önemli bir hareketliliğe sebep olduğunu belirtti.

Maya, hareketlilik ile birlikte 2017 yılı 3. çeyreği bir önceki çeyreğe göre yüzde 14,5, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 oranında bir büyüme yakaladığını belirtti.

Ayrıca Maya, "İlk kez satılan konutlarda, 3. çeyrek itibarıyla ikinci çeyreğe göre yüzde 20'lik bir artış, ikinci el satışlarda ise yüzde 1,4 seviyesinde daralma söz konusu oldu. İpotekli satışlardaki azalma trendi ile birlikte değerlendirdiğimizde 3. çeyrekte konut piyasasının ipotekli olmayan ilk el satışlara yönelmiş olduğu, 2017 ilk yarı yılında görülen yeni konut satışlarındaki yavaşlamanın 3. çeyrek ile birlikte tekrar pozitif bir seyir izlediği söylenebilir. Ancak bu seyirde ağırlıklı olarak tapu harç indiriminden yararlanmak üzere yapılan satışların etkili olduğu düşünülüyor. TCMB verilerine göre, 2017 yılı 2. çeyreği ile birlikte konut fiyat endeks artışının yavaşlama trendine geçtiği ve 3. çeyrekte de bu durumun artarak devam ettiği görüldü. Nisan ayında yüzde 13,13 olan konut fiyat endeksi yıllık artışı ağustos ayında yüzde 11,31'e kadar geriledi. Başka bir deyişle, konut fiyatlarındaki artış yavaşladı. Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlama trendinde olmasının yatırım amaçlı yapılan konut satışlarında motivasyonu kaybettirici etki yaptığı söylenebilir."





YABANCIYA KONUT SATIŞLARI ARTTI

Maya, yabancıya konut satışları ise ikinci çeyreğe göre yaklaşık yüzde 6, 2016 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 47 artış ile 5 bin 646 adet seviyesinde gerçekleştiğini belirtti.