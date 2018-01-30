2018 kentsel dönüşüm kira yardım bedelleri belli oldu

Ev sahiplerinin kentsel dönüşüm için attıkları adımı devlet de destekliyor. 2018 yılı içerisinde ev sahiplerine verilecek yardım için bedeller de belirlendi.

960 LİRAYA ÇIKTI

İstanbul, İzmir ve Ankara illerinde kentsel dönüşüm kira yardımı 860 liradan 960 liraya çıktı. Kiracıya bir defaya mahsus olarak ödenen bedel ise 1.720 liradan 1.190 liraya yükseldi.

DİĞER İLLLERDE DURUM FARKLI

Ankara, İstanbul, İzmir'de malik 960 bin lira iken kiracı (Defaten) 1.920,00 lira sınırlı aynı hak sahibi 4.800,00 lira alacak. Diğer illerde ise durum biraz farklı.

Artvin, Bilecik, Bingöl, Bolu, Burdur, Çankırı, Erzincan,Gümüşhane, Hakkari, Kırşehir, Nevşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis'te ise;

Malik: 595,00 lira

Kiracı (Defaten): 1.190,00 lira

Sınırlı Ayni Hak Sahibi (Defaten): 2.975,00 lira

18 AY BOYUNCA KİRA YARDIMI YAPILABİLİYOR

Bakanlığa başvuru yapılabilmesi için nüfus cüzdanı fotokopisi, konut veya işyerinin tapu senedi, riskli bina tespit raporu inceleme formu, tahliye ettiğinize dair 'yeni adresimi gösterir' adrese dayalı nüfus kayıt örneği gibi belgelerle getirilmeli. Eğer belgeler yeterli görünürse kira yardımı kabul ediliyor ve süreç başlatılıyor. Kira yardımı 18 ay boyunca alınabiliyor.