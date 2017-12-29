Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sona erdi.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil ettiği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2018 yılında asgari ücret 1603 lira oldu.

Bakan Sarıeroğlu: "Karar çoğunlukla alındı. Yüzde 14,2'lik bir artış yapılmış oldu."

2018 yılı asgari ücreti belli oldu VİDEO

Peki taraflar ne istiyordu?

TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTİYORDU

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaparak yüzde 7 civarında bir zam öneriyordu.

ENFLASYONA GÖRE ZAM OLSAYDI...

1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1.572 lira olması tahminler arasında yer alıyordu. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için 'Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusuydu.