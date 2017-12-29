taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.333
USD
3,7884
EURO
4,5478
ALTIN
158,75
PETR
66,5000

2018 yılı asgari ücreti belli oldu

Yeni yılda asgari ücret lira 1603 lira oldu.

Haber Merkezi | 29.12.2017 - 19:20..
  1. Haberler
  2. Gündem
2018 yılı asgari ücreti belli oldu

Yaklaşık 6 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri sona erdi.

İşçi kesimini Türk-İş'in, işveren kesimini ise TİSK'in temsil ettiği toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde yapıldı.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU

2018 yılında asgari ücret 1603 lira oldu.

Bakan Sarıeroğlu: "Karar çoğunlukla alındı. Yüzde 14,2'lik bir artış yapılmış oldu."

2018 yılı asgari ücreti belli oldu VİDEO

Peki taraflar ne istiyordu?

TÜRK-İŞ'TEN 1893 TL TALEBİ

Hükümetle yapılan görüşmelerde işçi tarafını temsil eden Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

DİSK: 2 BİN 300 TL OLMALI

DİSK'in asgari ücret talebi ise net 2 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

TİSK YÜZDE 7 ZAM İSTİYORDU

Görüşmelerde işveren tarafını temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), "Türk-İş'in talebi Türkiye gerçeklerine uygun bir rakam değil" açıklamasını yaparak yüzde 7 civarında bir zam öneriyordu.

ENFLASYONA GÖRE ZAM OLSAYDI...

1404 lira olan asgari ücretin, ortalama yüzde 12 enflasyon dikkate alınarak zam yapılması halinde brüt bin 990 lira, net 1.572 lira olması tahminler arasında yer alıyordu. Böyle bir sonuçta, bekar bir işçi için 'Asgari Geçim İndirimi'nin de (AGİ) 149 lira olması söz konusuydu.

İlginizi Çekebilir
Borsa 2017'yi rekorla kapattı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın son işlem gününde 115.840,17 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra, günü yüzde 0,74 değer kazancıyla 115.333,01 puandan tamamladı.
S-400'ün kontrolü TSK'da olacak
Türkiye, Rusya'dan 1'i opsiyonlu olmak üzere 2 adet S-400 alacak ve alınacak sistemlerin kontrolü tamamen Türkiye'de olacak.
ByLock listesi güncellenince tahliyeler geldi
FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullandıkları gerekçesiyle tutuklu bulunan 201 kişi, listenin güncellenmesi ve adlarının çıkarılması nedeniyle tahliye edildi.
ByLock KHK'sı çıkarılacak
Yayımlanacak yeni Kanun Hükmünde Kararname, ByLock tuzağından tahliye olanların işe dönüşünü içerecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

Abdullah Gül: Söylediklerim oraya buraya çekilmemeli

421
Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

Türk futbolunun yeni sorunu; kupa fikstürü

23
Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

Asgari ücret pazarlığı devam ediyor

422
Apple müşterilerinden özür diledi

Apple müşterilerinden özür diledi

159
Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

Cumhurbaşkanı, MHP ittifakı hakkında konuştu

113
Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

Suudi Arabistan'ın Mekke için yeni imar düzenlemesi planı

128
Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

Erzincan'da öldürülen teröristin vurulma anı

93
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM