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2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

2018 yılında yapılacak zamla birlikte en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak. Emekli memurlar ise en az 1.964 lira alacak.

Haber Merkezi | 28.12.2017 - 07:35..
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2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

Yeni yılın gelmesiyle birlikte milyonlarca memur maaş zamlarını hesaplamaya başladı.

ÇİFTE ZAM

Ocak ayında zamlı maaşlarına kavuşacak olan memurlar, çifte zam almış olacak.

Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 4'lük zam ile en düşük memur maaşı 2.829 liraya çıkacak, bunun üzerine enflasyon farkı da eklenince en düşük memur maaşı 2.857 liraya çıkacak.

En düşük memur maaşı 2017 yılında 2.721 liraydı.

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI

Emekli memurların maaşlarında da belli bir yükselişe gidildi.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı ise, yeni yılla birlikte 1.964 liraya yükseliyor.

En düşük memur emeklisinin maaşı şu an 1.871 liraydı.

2018 yılı memur ve memur emeklisi maaşları

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