2018 yılında konuta destek sürmeli

Türkiye Müteahhitler Birliği, "Ocak 2018 İnşaat Sektörü Analizi"ni yayınladı. Buna göre; 2018 yılında Türkiye ekonomisi açısından bir dengelenme yılı olacağı ve genel iktisadi faaliyetteki olumlu gidişatın korunacağı dile getirildi.

"SEKTÖR DESTEKLENMEYE DEVAM ETMELİ"

Analizde konut sektörünün 2018 yılında da desteklenmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca analizde, "2018 yılına yönelik projeksiyonlar, gayrimenkul stoku, dövizdeki dalgalanma nedeniyle tüm girdi maliyetlerinde oluşan artışın yanı sıra aylık yüzde 1 seviyesinin üzerine çıkmış bulunan konut kredisi faizlerinin de yükseliş eğilimi dikkate alındığında, sektörün desteklenmeye devam etmesi önem arz etmekte." ifadeleri yer aldı.

İNŞAAT YATIRIMLARI ARTTI

Analizde yer alan verilere göre; inşaat yatırımları 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 13.3, ikinci çeyreğinde yüzde 22.5, üçüncü çeyrekte yüzde 12 artış gösterdi. Ayrıca Türk firmalarının yurtdışında üstlendikleri müteahhitlik işlerinde ise bir düşüş gözlendiği belirtilen analizde, 2012-2015 döneminde 25-30 milyar dolar bandına oturan yıllık yeni proje tutarının 2016-2017 döneminde 14-15 milyar dolara gerilediği kaydedildi.

Türk müteahhitlik firmaları 2017'de yurtdışında da faaliyetlerini sürdürdü. Firmalar 14.7 milyar dolar tutarında 241 proje üstlendiği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

TÜRK MÜTEAHHİTLERİ TANZANYA'DA PROJE ÜRETİYOR

Türk müteahhitlik firmalarının en fazla proje ürettiği ülke yüzde 17.3 oranla Tanzanya oldu. Toplam yurtdışı müteahhitlik hizmetlerinin yaklaşık yüzde 35'ini oluşturan Rusya, Libya ve Irak pazarlarından doğan kaybı dengeleyebilecek yeni fırsatlar için, potansiyel pazarlar olan Sahra Altı Afrika, Hindistan, ASEAN Bölgesi(Güney Doğu Asya Ülkeleri Birliği) ve Latin Amerika pazarlarının yakından takip edildiği belirtildi.