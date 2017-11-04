2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar gelecek yıl yüzde 14.47 artacak. Yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlarda artış yapılacak.

PASAPORT HARCI

2018'in vergi, harç ve cezaları şu şekilde olacak: 1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira, 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak.

EHLİYET HARCI

Ehliyet harcı B sınıfı için 60 lira artarak 477 liraya yükselecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Örneğin vergisi 646 lira olan bir aracın, 2018'deki vergi tutarının 742 lira olması bekleniyor.

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

1301 ve 1600 CC arası olan araçların vergi tutarı ise 1035 liradan 1293 liraya yükselecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Özel iletişim vergisinde de zam meydana geldi. Cep telefonlarından alınan Özel İetişim Vergisi 54,6 liraya yükseldi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Kırmızı ışıkta geçme cezası da güncellendi. Buna göre; kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 258 lira olacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Emniyet kemeri takmayanlara ise, 110 lira ceza kesilecek.

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre temizlik vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 7.2 oranında artırılacak.