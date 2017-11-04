taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.293
USD
3,8881
EURO
4,5130
ALTIN
158,77
PETR
62,0700

2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

2018 yılına ait vergi, harç ve cezalarında yüzde 14,47'lik bir artış yaşanacak.

04.11.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa vergi ve harçlar gelecek yıl yüzde 14.47 artacak. Yeniden değerleme oranına göre vergi ve harçlarda artış yapılacak.

2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

PASAPORT HARCI

2018'in vergi, harç ve cezaları şu şekilde olacak: 1 yıllık pasaport harcı 24,5 lira artışla 193,5 lira, 3 yıldan fazla süreli pasaport harcı 633,4 lira olacak.

EHLİYET HARCI

Ehliyet harcı B sınıfı için 60 lira artarak 477 liraya yükselecek.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

MTV için uygulanacak yeniden değerlendirme oranı 1300 cc altı araçlar için yüzde 15, 1300 cc üstü araçlar için ise yüzde 25 olarak uygulanacak. Örneğin vergisi 646 lira olan bir aracın, 2018'deki vergi tutarının 742 lira olması bekleniyor.

2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

1301-1600 CC ARASI ARAÇLAR

1301 ve 1600 CC arası olan araçların vergi tutarı ise 1035 liradan 1293 liraya yükselecek.

ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ

Özel iletişim vergisinde de zam meydana geldi. Cep telefonlarından alınan Özel İetişim Vergisi 54,6 liraya yükseldi.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇME CEZASI

Kırmızı ışıkta geçme cezası da güncellendi. Buna göre; kırmızı ışıkta geçme ve hız sınırını aşmanın cezası 30 lira artışla 236 lira olacak.

2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Alkollü araç kullananlara ise ilk yakalanmalarında bin üç lira ceza uygulanacak. İkinci kez alkollü araç kullanırken yakalananların cezası, bin 258 lira olacak.

EMNİYET KEMERİ TAKMAMA CEZASI

Emniyet kemeri takmayanlara ise, 110 lira ceza kesilecek.

2018'in vergi, harç ve cezaları belli oldu

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ

Çevre temizlik vergisi, yeniden değerleme oranının yarısı kadar, yüzde 7.2 oranında artırılacak.

İlginizi Çekebilir
SGK prim ödeme süresini uzattı
SGK'dan işverenlere uyarı geldi. Son ödemesi 31 Ekim 2017 olan prim ve diğer tüm kurum alacaklarının ödeme süresinin uzatıldığı açıklandı.
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den, Türkiye'nin kredi notuyla ilgili açıklama geldi.
Ordu'da hamsi bereketi fiyatları düşürdü
Perşembe Balıkçılar Kooperatifi Başkanı Karadeniz, "Hamsinin fiyatı düşünce vatandaşlarımız da adeta tezgahlara akın etti." dedi.
Tunceli'de ilk tekstil atölyesi üretime başladı
Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel'in girişimleri sonucu kentte kurulan ilk tekstil atölyesi üretime başladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gri listedeki kadın terörist yakalandı

Gri listedeki kadın terörist yakalandı

280
5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

5 firma yerli otomobilin hangi bölümünü yapacak

221
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri sözleşmeli subaylar imamı yakalandı

83
Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

Standard & Poor's Türkiye'nin kredi notunu açıkladı

273
Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

Aziz Başkan'dan Aykut Kocaman'a Valbuena eleştirisi

35
Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

Zehra Çilingiroğlu kaza yaptı

50
Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşını kabul etti

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu Alman mevkidaşını kabul etti

107
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM