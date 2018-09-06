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2019 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Resmi Gazete’de yayımlanan genelge ile 2019 yılının “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olacağını açıkladı.

İHA | 06.09.2018 - 07:53..
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Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde Erdoğan, 2019’un “Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı” olarak ilan edilmesinin uygun görüldüğünü belirterek, bu kapsamda gerçekleştirilecek organizasyonların Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile birlikte yapılacağını aktardı.

2019 'Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' ilan edildi

Erdoğan, genelgede şu ifadeleri kullandı: “İslam kültür medeniyetinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak ve onu yeni nesillere en doğru şekilde aktarmak amacıyla yapılacak söz konusu çalışmalara ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca her türlü destek ve katkının sağlanması konusunda gereğini rica ederim.”

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