21 cezaevindeki sandıktan 'hayır' oyu çıktı

Şu ana kadar 21 cezaevinde 9 binin üzerinde tutuklu oy verdi. Sayım işlemleri tamamlanan cezaevlerinde tutukluların bin 989'u "evet", 7 bin 553'ü ise "hayır"dan yana tercihte bulundu.

Bu cezaevlerinin tümünde "hayır" oyları, "evet" ten fazla çıktı. Bayburt'taki M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 160 "hayır"- 25 "evet", Rize L Tipi Cezaevinde ise 371 "hayır" - 101 "evet" oyu sayıldı. Van'daki Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumundaki tutuklular da tercihini "hayır"dan yana kullandı. Buradaki sandıklardan 273 "hayır", 10 "evet" oyu çıktı.

FETÖ ÜYELERİNİN BULUNDUĞU CEZAEVLERİNDE "HAYIR" ÖNDE

FETÖ mensubu tutukluların ağırlıklı olduğu Erzurum E Tipi Kapalı Cezaevinde 201 "hayır" - 128 "evet", Erzurum H Tipi Cezaevinde 492 "hayır" - 23 "evet", Elazığ E Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda 246 "hayır" - 85 "evet", Elazığ T Tipi Cezaevinde ise 814 "hayır" - 60 "evet" oyu verildi. Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumunda ise tutukluların 837'si "hayır" - 35'i "evet"ten yana tercihte bulundu. Malatya E Tipi Cezaevinde de 577 "hayır" - 147 "evet" oyu sayıldı.

Gaziantep E Tipi Ceza İnfaz Kurumunda tutukluların 449'u "evet", 490'ı ise "hayır" oyu verdi.

SİLİVRİ'DEKİ OY SAYISI

Terör örgütü üyelerinin de tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki sandıktan 183 "evet" - 696 "hayır" oyu çıktı. Menemen T tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda ise tutuklulardan 60'ı "evet", 642'si "hayır"dan yana tercihini kullandı. Bu cezaevinde 9 oy da geçersiz kabul edildi. Silivri 1 No'lu Cezaevindeki sandıktan 565 "hayır", 108 "evet" oyu çıkarken 4 oy geçersiz sayıldı.