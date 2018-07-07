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21 ilde FETÖ operasyonu: 26 kişi gözaltına alındı

21 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik başlatılan operasyonlar kapsamında 26 kişi gözaltına alındı.

AA | 07.07.2018 - 04:32..
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FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki hücre yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Manisa merkezli 21 ilde yapılan baskınlarda gözaltına alınanlarınsayısı sayısı 26'ya yükseldi.

4 KİŞİ ARANIYOR

Soruşturma doğrultusunda söz konusu illerden bazılarında yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında muvazzaf askerler ile eski askeri öğrencilerin de olduğu 8 zanlı yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar daha sonra emniyete götürüldü.

Şüphelilerin telefon görüşmelerinde terör örgütüne ait "ardışık arama ve kripto şifreleme yöntemini" kullandığı belirtildi.

Adreslerinde bulunmayan 4 zanlıyı arama çalışmaları devam ediyor.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, soruşturma kapsamında Manisa merkezli 21 ilde eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Haklarında gözaltı kararı verilen 30 kişiden 18'i dün gözaltına alınmıştı.

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