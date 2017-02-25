215 kiloluk Halim'in hedefi 90 kiloya inmek

Küçük yaşlardan beri obezite hastası olan Halim Şengül'ün karaciğer hastalığı ve dengesiz beslenme nedeniyle kilosu 325'e yükseldi.

Nefes darlığı çeken ve kalp yetmezliğine giren Şengül, 2013 yılında İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisine yatırıldı.

1 YILDA 195 KİLOYA DÜŞTÜ

Ölüm tehlikesini atlattıktan sonra palyatif bakım servisine alınan Şengül, bir yıl devam eden ilaç tedavisi ve diyet ile 195 kiloya düştü, yeniden yürümeye başladı.

HEDEFİ 90 KİLO

Taburcu edildikten sonra 20 kilo alan Şengül, kalp yetmezliği ortaya çıkınca Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine döndü ve 90 kiloya inmek için mücadelesine devam etmeye başladı.