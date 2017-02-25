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215 kiloluk Halim'in hedefi 90 kiloya inmek

Halim Şengül, 4 yıl önce 325 kiloyla başladığı ve 110 kilo verdiği obeziteyle mücadelesini "90 kiloya inebilme" hedefiyle sürdürüyor.

25.02.2017 - 13:26
  1. Haberler
  2. Sağlık

Küçük yaşlardan beri obezite hastası olan Halim Şengül'ün karaciğer hastalığı ve dengesiz beslenme nedeniyle kilosu 325'e yükseldi.

Nefes darlığı çeken ve kalp yetmezliğine giren Şengül, 2013 yılında İzmir Kamu Hastaneleri Birliği Kuzey Sekreterliğine bağlı Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yoğun bakım servisine yatırıldı.

215 kiloluk Halim'in hedefi 90 kiloya inmek

1 YILDA 195 KİLOYA DÜŞTÜ

Ölüm tehlikesini atlattıktan sonra palyatif bakım servisine alınan Şengül, bir yıl devam eden ilaç tedavisi ve diyet ile 195 kiloya düştü, yeniden yürümeye başladı.

215 kiloluk Halim'in hedefi 90 kiloya inmek

HEDEFİ 90 KİLO

Taburcu edildikten sonra 20 kilo alan Şengül, kalp yetmezliği ortaya çıkınca Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesine döndü ve 90 kiloya inmek için mücadelesine devam etmeye başladı.

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