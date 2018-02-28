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2184 terörist etkisiz hale getirildi

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Afrin'de süren Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana öldürülen terörist sayısı 2184'e ulaştı.

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 09:57..
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Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, hudutlar ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde PYD/YPG/PKK/KCK ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını bunların baskı ve zulmünden kurtarmak amacıyla 20 Ocak'ta başlatılan harekat sürüyor. Harekatın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2184 oldu.

TSK dün 2083 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bir gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 101 oldu.

2184 terörist etkisiz hale getirildi

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