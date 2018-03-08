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Avrupa Merkez Bankası, faizleri değiştirmedi

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentisi doğrultusunda faiz oranlarını değiştirmedi.

Haber Merkezi | 08.03.2018 - 17:45..
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ECB'den yapılan açıklamada, Yönetim Konseyi'nin toplantısında faiz oranlarını sabit tutma kararı aldığı belirtilerek, politika faizinin sıfırda, mevduat faizinin yüzde eksi 0.40'ta ve marjinal fonlama faizinin de yüzde 0.25'te bırakıldığı ifade edildi.

FAİZLER SABİT TUTULDU

Açıklamada, faiz oranlarının uzun bir dönem ve varlık alım programının ötesinde mevcut seviyelerde kalmaya devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Aylık net varlık alım miktarının 30 milyar euro seviyesinde Eylül 2018 sonuna kadar devam edeceği belirtilen açıklamada, programın gerekmesi halinde daha da uzatılabileceğine dikkat çekildi.

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