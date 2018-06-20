İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Havalimanına ilk inişin Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapması bekleniyor. Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklarda tamamlandı.

ÇATI KAPLAMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor. Asfaltlama araçlarının adeta karınca gibi çalıştığı havalimanında ayrıca Ana terminal binasının da çatı kaplama işlemlerininde bittiği ince işçiliği kaldığı gözüküyor.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi- FOTO GALERİ



Pistlerin çizgileri çekilerek son düzeltmeleri de yapılmaya devam ediyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı.

200 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle ‘dünyanın en büyüğü’ unvanını kazanmış olacak. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirtildi.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar devam ediyor VİDEO