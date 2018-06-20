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Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyüğü olacak Üçüncü Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor.

Haber Merkezi | 20.06.2018 - 15:24..
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İstanbul'un yapımı devam eden 3. havalimanının inşaatında tüm hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Havalimanına ilk inişin Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapması bekleniyor. Tarihi iniş için havalimanında son hazırlıklarda tamamlandı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

ÇATI KAPLAMA İŞLEMİ DEVAM EDİYOR

Çekilen görüntülerde pistlerin asfaltlama işlemlerinin devam ettiği ve çizgilerinin bir çoğunun tamamlandığı görülüyor. Asfaltlama araçlarının adeta karınca gibi çalıştığı havalimanında ayrıca Ana terminal binasının da çatı kaplama işlemlerininde bittiği ince işçiliği kaldığı gözüküyor.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi- FOTO GALERİ

Pistlerin çizgileri çekilerek son düzeltmeleri de yapılmaya devam ediyor. 3 bin 750 metre uzunluğunda 60 metre genişliğindeki pistte cihazlarının testi, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü'ne ait Cessna Citation XLS tipi uçuş kontrol uçağı ile yapılmıştı.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

200 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesiyle 350’den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak olan Yeni Havalimanı, bu özelliğiyle ‘dünyanın en büyüğü’ unvanını kazanmış olacak. Havalimanının resmi açılış tarihi ise 29 Ekim 2018 olarak belirtildi.

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar devam ediyor VİDEO

Üçüncü Havalimanı'ndaki çalışmalar havadan görüntülendi

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