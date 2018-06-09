taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.876
USD
4,4685
EURO
5,2665
ALTIN
186,87
PETR
76,4000

İBB Başkanı Uysal Çinli mevkidaşını ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Şangay Belediye Başkanı Ying Yong'u ağırladı. İki mevkidaş iki şehrin iş birliği için fikir alışverişinde bulundu.

Haber Merkezi | 09.06.2018 - 15:43..
  1. Haberler
  2. Gündem

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın uzaklardan gelen bir misafiri vardı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangay Belediye başkanı Ying Yong'u makamında ağırlayan Uysal, Çinli heyet ile görüşme gerçekleştirdi.

İBB Başkanı Uysal Çinli mevkidaşını ağırladı

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çinli mevkidaşıyla görüşme gerçekleştiren Uysal, fikir alışverişinde bulunarak iki kentin iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için temasların artırılmasını belirtti.

İBB Başkanı Uysal Çinli mevkidaşını ağırladı

Uysal görüşmeyi Twitter hesabından "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şangay Belediye Başkanı Sayın Ying Yong ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." paylaşımı ile duyurdu.

İBB Başkanı Uysal Çinli mevkidaşını ağırladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

Arınç: Muhalefetin adayı olarak Erdoğan'a rakip olamayız

193
Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

Filistinli genç İsrail'i Türk bayrağıyla protesto etti

193
Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

Alman Spiegel'in kapağında Erdoğan

123
Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı

145
Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

Comolli'nin F.Bahçe'den göndereceği futbolcular

111
Meral Akşener'in Rize hüsranı

Meral Akşener'in Rize hüsranı

58
Sınırdaki 564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

Sınırdaki 564 kilometrelik güvenlik duvarı tamamlandı

136
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM