İBB Başkanı Uysal Çinli mevkidaşını ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal'ın uzaklardan gelen bir misafiri vardı. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Şangay Belediye başkanı Ying Yong'u makamında ağırlayan Uysal, Çinli heyet ile görüşme gerçekleştirdi.

İŞ BİRLİĞİ GÖRÜŞÜLDÜ

Çinli mevkidaşıyla görüşme gerçekleştiren Uysal, fikir alışverişinde bulunarak iki kentin iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için temasların artırılmasını belirtti.

Uysal görüşmeyi Twitter hesabından "Çin Halk Cumhuriyeti’nin Şangay Belediye Başkanı Sayın Ying Yong ve beraberindeki heyete nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum." paylaşımı ile duyurdu.