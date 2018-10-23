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Orhan Hamamı gün yüzüne çıkarıldı

İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda 14. yüzyılda yapılan Osmanlı'ya ait İznik'teki ilk hamam olan Orhan Hamamı bulundu.

DHA | 23.10.2018 - 10:40..
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Milattan öncesine dayanan binlerce yıllık tarihiyle bilinen İznik'te yapılan arkeolojik çalışmalarda bir tarihi esere daha rastlandı. Osmanlı padişahı Orhan Gazi tarafından 14. yüzyılda, Bizans'ın fethinden sonra yapılan hamam gün yüzüne çıkarıldı.

Orhan Hamamı gün yüzüne çıkarıldı

İLK HAMAM ÖZELLİĞİ

Orhan Hamamı, İznik'te Osmanlı Devleti tarafından inşa edilen ilk hamam olma özelliğini taşıyor. Müze Müdürlüğüne bağlı 6 kişinin görev yaptığı kazı çalışmasının ardından hamamın yakın zamanda ziyarete açılması bekleniyor.

Orhan Hamamı gün yüzüne çıkarıldı

ORDU İÇİN İNŞA EDİLMİŞ

Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, "Bizans, Orhangazi tarafından 14'üncü yüzyılda fethedildi. Bu fethin öncesindeki süreçte hamamın çok yakınında olan Yenişehir Kapısı'ndan Osmanlı ordusunun giriş yaptığı bilinmektedir. Bu bölgede ordu konaklamıştır. Burada konaklayan ordunun temizlik ihtiyacını karşılamak için bu hamam inşa edilmiş, ibadet ihtiyacı için ise aynı bölgede Orhan Gazi Camii inşa edilmiştir" dedi.

Orhan Hamamı gün yüzüne çıkarıldı

Orhan Hamamı gün yüzüne çıkarıldı

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