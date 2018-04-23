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23 Nisan Dünya Kitap Günü

23 Nisan, "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı" olmasının yanında 1995'ten bu yana "Dünya Kitap Günü" olarak kutlanmaktadır.

Özel Haber | 23.04.2018 - 10:46..
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dünya kitap günü

Bugün 23 Nisan. Bir güne öylesine özel anlamlar yüklenmiş ki… Elbette öncelikle Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız ve TBMM açıldı. Bir de bugün, “UNESCO”nun çağrısıyla 1995’te Dünya Kitap Günü olarak kabul edildi.

Dünya Kitap Günü, insanların birbirine kitap hediye etmesinden tutun da okuma etkinlikleri, düzenlenen şenliklere kadar çeşitli aktivitelerle kutlanıyor. Çocuk Bayramı için Atatürk’e minnetimizi sunuyor; Dünya Kitap Günü’nü de sevgiyle kutluyoruz.

23 Nisan Dünya Kitap Günü

UNESCO ÇAĞRISI

1995’te UNESCO bir çağrıda bulundu. Barseoluna’da toplanan Dünya Yayıncılar Birliği Kongresi’nde 23 Nisan’ın her yıl “Dünya Kitap Günü” olarak kutlanması kararlaştırıldı. UNESCO da, bunun üzerine 23 Nisan’ı Dünya Kitap Günü olarak ilan etti.

Ülkemizde de 23 Nisan haftası, 2012’de, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından “Dünya Kitap Günü ve Kütüphaneler Haftası” olarak kabul edildi.

23 Nisan Dünya Kitap Günü

NEDEN 23 NİSAN

Evet, kitaplara özel bir gün belirlenmek isteniyordu ve tarihi de özel olmalıydı. Bugün için akla ilk gelen sebep Çocuk Bayramı olsa da, başka özel sebepler de vardı. "William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Vladimir Nabokov" gibi büyük yazarların doğum ya da ölüm günleri olması, bu tarihin seçilmesinde etkili oldu.

Özel yazarlar bu şekilde anılacaktı…

23 Nisan Dünya Kitap Günü

KİTAP GÜNÜ’NÜN AMACI

- Kitabın değeri ve okuma alışkanlığının önemini dünya çapında vurgulamak.

*

- Okumayı özendirmek.

*

- Düşünce ve ifade özgürlüğünde saygıyı teşvik etmek.

23 Nisan Dünya Kitap Günü

- Kitabın, uluslararası platformda kültür alış verişi oluşturmasını sağlamak.

*

- En evrensel olanı da, anlayış ve hoşgörüyü geliştiren niteliğiyle dünya barışına hizmet etmek.

Damla Karakuş

[email protected]

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