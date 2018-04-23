Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek

1 Yemek yerken su içilir mi Sağlık için olmazsa olmaz olan su, yemekle birlikte içildiğinde gerçekten zarar verir mi yoksa sadece bir efsane mi?

2 Bakanlık mağaraları mercek altına aldı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye'deki mağaraları mercek altına alarak jeolojik ve ekolojik özelliklerini ortaya çıkarıyor.

3 Okullarda kardeşlik projesi Balıkesir'de Anadolu Lisesi öğrencilerinin düzenlediği 'Kardeş Okul Projesi' kapsamında Pelitköy İlkokulunu ziyaret ettiler.

4 Eşi için 14 bin kilometrelik yolu aşan leylek Güney Afrika'dan Hırvatistan'a gelen leylek, 14 bin kilometrelik yolu 16 yıldır kanadı kırık olan eşi için uçuyor.

5 23 Nisan’a özel çocuk şiirleri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı anlatan şiirleri sizler için derledik.

6 Melen Barajı'nda sona yaklaşıldı Türkiye'nin en büyük içme suyu temin projesi olan, İstanbul'un 2071 yılına kadar su ihtiyacını karşılayacak Melen Barajı'nın yüzde 95'i tamamlandı.