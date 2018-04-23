23 Nisan’a özel çocuk şiirleri

“Bugün 23 Nisan, neşe doluyor insan...” diye şiirler okuduğumuz bayram törenleri, sizin de hatırınızda mı? Şenlikli zamanlardır; tüm çocukların gözlerinin içinin güldüğü, kendini özel hissettiği zamanlar…
Yıllardır hepimizin çocukluğuna dokunmuş şiirleri de bugüne özel derledik. İşte o şiirler…
Bakalım siz ne kadarını hatırlayacaksınız?
DÜNYA ÇOCUK BAYRAMI
Kiminin saçı siyah,
Kiminin saçı sarı...
Ankara'da buluştu,
Dünyanın çocukları.
…
(Altan Özyürek)
*
23 NİSAN
23 Nisan...
Yurdu koruyan,
Yarını kuran,
Sen çocuğum.
Eskiyi unut,
Yeni yolu tut,
Türklüğe umut,
Sen ol çocuğum.
…
(Hasan Ali Yücel)
23 NİSAN
Biz dünyaya gelmeden,
Her yeri düşman almış.
Atatürk düşmanları,
Yurdumuzdan çıkarmış.
23 Nisan günü,
Meclis kuruldu diye,
Büyük bayram verilmiş,
Çocuklara hediye.
…
(Melahat Uğurkan)
23 NİSAN
Yirmi Üç Nisan geldi,
Dalgalansın bayraklar.
Bayramı ağaç bildi,
Kıpırdandı yapraklar.
Hakkındır güzel çocuk.
Oyna, sevin, hiç durma.
Şenlensin dört bir bucak,
Çalınsın davul, zurna.
…
(İbrahim Cesur)
23 NİSAN
Dün sabah anneciğim,
Öperek, dedi: Uyan!
Bugün senin bayramın,
Kalk, bak süslendi her yan.
Baktım her taraf süslü,
Sokaklar dolu insan.
Dedim: Anne bu neden?
Dedi: 23 Nisan!
…
(R. Gökalp Arkın)
ATATÜRK ÇOCUK OLMUŞ
Çocuk Bayramı'nda
Gelmiş katılmış aramıza,
Atatürk çocuk olmuş bakın:
Sallanıyor salıncakta!
Gülüyor gözlerinin içi, gülüyor.
Gökler, denizler kadar mavi.
Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim size,
Bayramların en güzelini".
…
(Aziz Sivaslıoğlu)
EGEMENLİK BAYRAMI
Egemen bir milletin,
Coştuğu bir gündür bu!
Yurduma hürriyetin,
Koştuğu bir gündür bu.
Başımızda Atatürk,
Ülkümüz yüce Türklük,
Milletimin en büyük,
Sevdiği bir gündür bu.
…
(Ali Püsküllüoğlu)
*
ÇOCUKLAR KARDEŞ OLDU MU
Daha bir ballanır uyku,
Çocuklar kardeş oldu mu.
Barışır artık kurt kuzu,
Çocuklar kardeş oldu mu.
...
(Tahsin Saraç)
23 NİSAN SÖYLEDİ
Bu yurdun, bu devletin,
Yüce Cumhuriyetin,
Sahibiyiz çocuklar.
Bunları koruyacak,
Bu ülkeye uyacak,
Yine biziz çocuklar!
…
(Rakım Çalapala)
HOŞ GELDİN 23 NİSAN
Günlerdir yolunu bekledik durduk.
Sen geleceksin diye çiçek açtı,
Bahçelerdeki bütün ağaçlar.
Leylekler yuvalarına döndü.
Toprak ısındı, uyandı karıncalar.
Çoluk çocuk yollara döküldü.
Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,
Bayraklarla süsleniyor balkonlar.
…
(Şükrü Enis Regü)
Damla Karakuş