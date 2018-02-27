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23 torundan sonra öğrencilik hayalini gerçekleştirdi

Şükriye Kahraman, okuma yazma öğrenme hayalini gerçeğe dönüştürmek için 64 yaşında sınıf sırasına oturdu.

AA | 27.02.2018 - 07:03..
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Bartın'da dünyaya gelen Şükriye Kahraman, okul çağına geldiğinde, çok istemesine rağmen okula gidemedi.

Çiftçilikle geçinen ailesi, Kahraman'ı okul yerine kendilerine yardım etmesi için tarlaya gönderdi. Kahraman, içinde ukde olan okuma yazma hayalini 64 yaşında gerçeğe dönüştürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma yazma seferberliği kapsamında açılan kursa katıldı.

ÇOCUKLUĞU ZOR ŞARTLARDA GEÇTİ

İzmir'in Torbalı ilçesinde yaşayan Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundaki imkanlarla şimdiki imkanların aynı olmadığını, çocukluğunun zor şartlarda geçtiğini anlattı.

23 torundan sonra öğrencilik hayalini gerçekleştirdi

TARLAYA GÖNDERDİLER

Kahraman, babasının okula gitmediğini, o nedenle kendisini de okula göndermediğini ifade ederek, "Tarlaya gider, ekin biçerdik. O zaman şartlar zordu. Öğretmen babamın yoluna çıkıyordu 'yolla bu kızı diyordu', babam da 'hayır, ne yapacak okuyunca' diyordu. Çok istedim ama yollamadılar." diye konuştu.

8 ÇOCUK, 23 TORUNU VAR

Evlenince İzmir'e yerleşen Şükriye Kahraman, 8 çocuk 23 torun sahibi oldu. Okuma bilmediği için günlük hayatında çeşitli zorluklar yaşadığını kaydeden Kahraman, şöyle devam etti:

"Okur yazar olmayınca her şeyde zorlanıyorum. Hastaneye gidiyorum, bir şey yapmak için oradakilere soruyorum. Tabelaları okuyamıyorum. Yaşlıyım, ameliyat olacaktım dizimden. Dizim kireçlenme yapmış. Bu okuma yüzünden erteledim. Okumaya çok sevdalıyım. Okuma yazmayı çok istiyorum. Ben harfleri tanıyayım, gittiğim yerlerde levhaları okuyayım. Bu kursu televizyonda duyduk. Duyunca çok sevindim, başvurdum. Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Bu kursu duyunca eşime 'gideceğim' dedim, 'bu yaştan sonra ne yapacaksın okumayı' dedi. İçimde kaldı küçüklüğümden beri okul sevdası."

Okur yazar olduktan sonra hayatının daha kolay olacağına inandığını söyleyen Kahraman, "En önce Cumhurbaşkanına yazacağım. Böyle bir şey çıkardığını için çok çok teşekkür ederim ona. 'Bu büyüklüğümle elinden öperim' diye yazacağım." ifadelerini kullandı.

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