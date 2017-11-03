Antalya'da fuhuş operasyonu

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte yurt dışı bağlantılı kişiler tarafından fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı.

POLİSTEN BASKIN

Kurulan özel ekip, bu kişilerin, yurt dışından getirdikleri kadınlara fuhuş yaptırdıklarını belirledi. Fiziki takibin ardından müşteri gibi davranan polis, Konyaaltı İlçesi'nde lük bir siteye operasyon düzenledi.

YENİ ARABA GELDİ Mİ ŞİFRESİ

Operasyonda ikisi kardeş Ukrayna uyruklu 3 kadın, diğerleri Gürcistan, Kırgızistan ve Azerbaycan uyruklu toplam 6 kadın ile fuhşa zorladığı iddia edilen O.K. gözaltına alındı. Müşterilerin, fuhuş için 'Yeni araba geldi mi?' şifresini kullandığı belirtildi.







