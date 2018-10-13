İtalya rotanı şaşırttık: Küçük San Marino

Selen KALDIRIM/ [email protected]

Radarlarımızı, İtalya'nın büyük şehirleri arasında kaynayan güzel bir adaya çevirdik. San Marino, tarih severler ve İnstagram'a atmaya değer manzaraların tutkunları için küçük mü küçük, fakat büyük çekmeceleri olan bir ada. 61 Kilometre karenin 'değer mi' diye sizi aldatmasına izin vermeyin; dünyanın en eski cumhuriyetiyle tanışmanın deneyimini yaşıyoruz. İtalyan kırsalının panoramik manzarasına sahip Apenin Dağları üzerinde, 33 bin yerlisiyle mikrodev bir ülke ziyaret edeceğiz. San Marino'da tasvir edilmeyi bekleyen gerçek masallar var.

O zaman bir varmış, bir yokmuş...

İTALYA GEZİNİZDE BONUS BİR ROTA

Küçük mü dedik: Evet size iki saatinizi ayırıp İtalyan safarinizde, listenizi kabartacak bir ada önerelim istedik. San Marino, bir günlük gezi veya hafta sonu kaçamağınız olsun, Rimini, Bologna ve Floransa gibi merkezi İtalyan şehirlerinden sonra size bonus olacak minnacık bir rota. Fakat 61 kilometrekarelik alana yayılan ülkenin maalesef havaalanı ve tren istasyonu yok. Peki nasıl bulacaksın bu güzel adayı? Hemen söyleyelim.

RİMİNİ'DEN OTOBÜSLE 45 DAKİKA

Rimini tren istasyonundan San Marino'nun Eski Kentine düzenli bir bağlantı var. Otobüs durağı sağda, yaklaşık 50 metre mesafede tren istasyonunun karşısında duruyor. Rimini'den otobüs fiyatı tek yön 5 euro civarı; ortalama 45 dakika sürüyor. Kendisi kadar, bu adaya gitmesi de bir hayli eğlenceli: yol kalitesi, düzen ve temizlik insanın hemen dikkatini çekiyor. San Marino, köy yolu gibi bir güzergâhın ardından zümrüt rengi tepeleri, masmavi gökyüzü ve engebeli dağların güzel bir vahası selamlıyor seni. Resmi adı ‘Sakin San Marino Cumhuriyeti’ olabilir ama, özellikle yaz aylarında sakin olmadığına kanaat getirebilirim.

OUTLET AVM GİBİ ÜLKE: VERGİSİZ ALIŞVERİŞ

Burası, oldukça düz toprakların ortasında yükselen, 750 metre yüksekliğindeki Monte Titano dağının tepesinde yer alan bir şehir. San Marino, dünyanın en küçük, en eski bağımsız eyaletlerinden biri olmaktan gurur duyuyor. Kendisi İtalya'nın MÖ 301'e dayanan en eski cumhuriyeti olarak tanınıyor.

MİKRODEV BİR ÜLKE

Eve götürmek için harika bir hediye mi arıyorsunuz? Vergisiz alışveriş için San Marino'ya gidin! Dünyanın en küçük ve en eski cumhuriyetlerinden biri olan San Marino, teknik olarak İtalya’da değil; ülkenin kendi futbol takımı, askeri gücü ve pulları var. İtalyanca konuşsalar da kendilerine pek İtalyan'dan saymıyorlar. Burası insan haklarını dolu dolu yaşatan bir ülke, dünyanın mikrodevlerinden biri. Ekonomik özgürlüğüne sahip, dokuz idari bölgeyle yönetiliyor.

KÖTÜ FUTBOL KARİYERİYLE PEK BİR ÜNLÜ: TÜRK TAKIMI BİR İLKİ YAŞATTI

Kötü şanından biri de maalesef futbolda olan ezikliği... Dünya sıralamasında son sıradan öteye gidemeyen San Marino takımı bugüne kadar yaptığı milli maçlardan sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşamışlar. Bu ilklerden birini yaşatanlardan biri de, Türk milli takımımız olmuştu. 4-1 yendiğimiz San Marino'ya o 1 adet gol sevincini biz yaşatmıştık. İşte o gol, San Marino'nun deplasmanda attığı ilk goldü. Neyse, herkes iyi bildiği işi yapsın, San Marino futbol oynamasın diyor ve devam ediyoruz.

ÜÇ BÜYÜK KALE: GUAİTA, CESTA VE MONTALE

San Marino’nun bayrağına baktığında yan yana dizili 3 kule göreceksin: Bu, adada bulunan 3 büyük kalesini anlatıyor: Guaita, Cesta ve Montale. Şöyle bir genel olarak göz gezdirince adanın piknik için ne kadar müsait olduğunu fark edeceksiniz. Sürekli bir tırmanma söz konusu; umarım engebe için uygun ayakkabıların yanındadır. Tepeye vardığınızda ise İtalyan bozkırı tüm yeşiliyle onu fotoğraflamanızı bekliyor. Orta Çağ’dan kalma kaleleri, evleri ve parke taşlı sokakları ile zamanda durmuş izlenimi veriyor insana.

İKİ NUMARA: TORRE GUAİTA KULESİ

Torre Guaita, San Marino’nun en eski ve en büyük kalesi. On birinci yüzyılda yapılmış ve daha sonra birkaç kere yenilenmiş. 1975 yılına kadar hapishane olarak kullanılmış. Girişte, sol tarafta kalenin koruyucusu Azize Barbara’ya adanmış ufak bir kilise var.

BEKLENMEYEN SÜRPRİZLER: VAMPİR MÜZESİ, MERAK MÜZESİ...

San Marino, geleneksel tablolardan daha ilginç koleksiyonlara kadar geniş bir müzeye sahip. Açıkçası ben ulusal bir müze ya da etnografiyi inceleyen bir sanat galerisi falan bekledim. Ne bulacağımı düşünmediğim şey, Tarihi İşkence Müzesi (Museo storico della Tortura), Merak Müzesi (Museo delle curiosità) ve Vampir Müzesi (Museo dei Vampiri) idi. San Marino şaşırtıyor demiştim…

SİLAH MÜZESİ'Nİ GÖRÜN YETER

Yine Göze çarpanlar arasında Devlet Müzesi (büyük resim koleksiyonu, madeni para ve arkeolojik objeler), San Francesco Müzesi (16. yüzyıl resimleri), Antik Silah Müzesi, Modern ve Çağdaş Sanat Müzesi, Balmumu Müzesi, Ferrari ve Abarth Müzesi gibi sergiler var. Müzeler için TuttoSanMarino kartı almak en iyisi.

Dürüst olayım, çılgınlar gibi müzegezer bir gezgin değilseniz, birçoğu görmeye değmez. Tek önerim: Bu ülkeye 2 saat ayıracaksanız 30 dakikasını Silah Müzesi için ayırın.

MERKEZ: PİAZZA DELLA LİBERTA

Bu San Marino'nun en popüler halk meydanı. Ana meydandan yaklaşık 5 dakikalık bir yürüyüşün ardından karşımıza Aziz Marinus Bazilikasıçıkıyor. Yürümeye devam ettikçe ilginç heykeller göreceksiniz. Buradan, kırsal alanın manzarasının keyfini çıkarın, bekçi değişimini izleyin ve San Marino'nun belediye binasını ile en ikonik binasını görün. Hükümet Binasını’da gezdikten sonra ağır adımlarla kulelere çıkalım.

MUHTEŞEM MANZARASIYLA CESTA KALESİ

Rimini ve sahile doğru muhteşem manzaraların silüetine hâkim olan Terra Cesta kalesi, Monte Titano'nun zirvesinde oturuyor. Torre Cesta’ya gitmek için biraz tırmanmak gerekiyor. 13. yüzyılda yapılmış olan bu kalenin dört salonunda, Orta Çağdan itibaren kullanılan çeşitli silahlar ve zırhlar sergileniyor. Buradan aynı zamanda, Titano dağının Adriyatik yönündeki, nerdeyse duvar gibi düz ve sarp tarafını da görmek mümkün.

San Marino Kalesi'ne teleferikten başka bir çıkış noktası yok. Fakat görmeniz gereken büyük hazine burada. Üç beş euronuza kıymaya değer yapılar var. Gel gelelim bunların hiç birini gözün görmeyecek; çünkü San Marino, o sırada tüm güzelliğiyle ayaklarının altında...

KONAKLAMAYIN, GEREK YOK

San Marino’ya yolu düşen çoğu ziyaretçi, ülkede bir günden fazla zaman geçirme ihtiyacını hissetmez. Gece konaklamaları ile tatmin eden bir yer değil. Zaten çok fazla bir seçenek de yok. Şehrin etrafında yürüyüş yapmak, Titano Dağı'ndaki ormanlık alanın etrafında üç beş tur atmak, öğleden sonra birkaç saat geçirmek için harika bir yol fakat iki gün için neredeyse sıkıcı.

TABİİ Kİ MÖNÜDE PİZZA VE MAKARNA VAR

San Marino mutfağı İtalya'nın çevre bölgelerinde bulunabileceklere oldukça benzer. Bol miktarda pizza, makarna ve gelato bulmaya hazır olun. Merkezde La Fratta isimli bir pizzacı var. Odun ateşinde, nefis pizza yapıyorlar. Tavsiye ederim.

TİTANO DAĞI'NIN MANZARASINDA GÜNÜ BİTİRİN

Titano Dağı'nın görüşleri benim için San Marino'ya gitmek için bir numaralı neden: San Marino'nun bu güzel akşam için ödülü, yine doyumsuz bir manzara…Kameranı unutma, çünkü manzara flasha doymayacak.