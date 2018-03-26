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Benzine 12 kuruş zam

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) bu gece yarısından geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 12 kuruş zam yapılacağını açıkladı.

REUTERS | 26.03.2018 - 08:58..
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Benzine 12 kuruş zam

PÜİS'in internet sitesinde yer alan açıklamada motorin fiyatlarında bugün değişiklik beklenmediği de belirtildi.

Son haber ile beraber benzine 7 gün içerisinde 27 kuruşluk zam gelmiş oldu.

5,93'Ü GÖRECEK

Böylelikle 5,81 olan benzin fiyatı bu geceden itibaren geçerli olacak zamla birlikte 5,93'e çıkmış olacak.

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) tarafından yapılan açıklamada, "27.03.2018 Salı gününden geçerli olmak üzere Benzin grubunda 12 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Motorin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor." denildi.

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