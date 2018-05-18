Yenikapı'da Kudüs mitingi

Amerika ve İsrail'in Gazze'de Filistinlilere yönelik uyguladığı katliam, İstanbul'da lanetlenecek.

Terör devleti İsrail'in düzenlediği hain saldırılarda onlarca Filistinli şehit olurken 2 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Yaşananların ardından İsrail'i kınayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in terör devleti olduğunu bir kez daha söylemişti.

KUDÜS MİTİNGİ

İsrail'in katliamına karşı birlik ve beraberliğin gösterilmesi için Yenikapı'da miting düzenleme kararı alındı.

LİDERLERDEN YENİKAPI DAVETİ

Kararın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli; tüm vatandaşları Yenikapı'ya davet etti.

İsrail ve Amerika'nın lanetleneceği Kudüs mitingine milyonların katılması bekleniyor.

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 18 Mayıs'ta Fatih ilçesi Yenikapı Miting Alanı'nda gerçekleştirilecek etkinlik dolayısıyla bazı yolların trafiğe kapatılacağı ve alternatif güzergahlar belirlendiği kaydedildi.

Buna göre, Atatürk Bulvarı'ndan gelip Unkapanı Köprüden Sirkeci’ye katılım, Taksim istikametinden gelip Unkapanı Köprüsü'nden Sirkeci’ye katılım, Balat sahil Abdul Ezel Paşa Caddesi'nden gelen akım Unkapanı Köprü Altından Sirkeci istikameti, Ragıp Gümüş Pala Caddesi, Reşadiye Caddesi, Hamidiye kavşağından Sirkeci Meydanı istikameti, Sirkeci Sahil Kennedy Caddesi'nde Sarayburnu Çatladıkapı, Kumkapı, Yenikapı, Yedikule Demirhane Caddesi Zeytinburnu ek hizmet binası sahil kuzeye katılım arası çıkan tüm yollar, tüm cadde ve sokaklar, Edirnekapı, Millet Caddesi, Cevizlibağ’dan Topkapı tünele 10. Yıl Caddesi katılımı, 10. Yıl Caddesi, Genç Osman Caddesi, Sahil Kennedy Caddesi'ne kadar gidiş-gelişli ve bu caddeye çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Avrasya tünel çift yönlü, Zeytinburnu Demirhane Caddesi'nden Kazlıçeşme otopark alanı 10. yıl istikameti ve Demirhane Caddesi'ne çıkan tüm caddeler ile sokaklar, Bakırköy Sahil Kennedy Caddesi'nde Ekrem Kurt Bulvarı, Taşhanlar Varyan ile Galata Köprü arası gidiş ve geliş güzergahları saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

Ayrıca, Sirkeci’den Galata Köprüsü'ne Karaköy istikametine gidiş, Unkapanı Köprüsü'nden Cemil Birsel, Ragıp Gümüşpala, Galataya Karaköy istikametine gidiş, Karaköy’den Galata Köprüsü Sirkeci istikametine gidiş güzergahı saat 12.00'den itibaren trafiğe kapanacak.

Sürücüler, alternatif güzergah olarak D-100 kuzey ve güney yolu, Havuzlu kavşağı, Atatürk Havalimanı Caddesi Basın Ekspres Yolu, Ataköy sahil Adnan Kahveci Bulvarı, Ataköy sahil Strazburg Caddesi ve Ataköy Bulvarı, Bakırköy Taşhanlar Köprüsü Ekrem Kurt Bulvarı, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat sahil Atatürk Bulvarı'nı kullanabilecek.

Bu yollar, etkinlik bitiminde trafiğe açılacak.