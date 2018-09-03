Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.
21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS
21. Yüzyıl İçin 21 Ders ise yüzyılımızın eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya açıyor.
21. Yüzyıl İçin 21 Ders
Yuval Noah Harari
Çev.: Selin Siral
Kolektif Kitap
S.: 336
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İNSAN DOĞASI
Robert Ezra Park bu kez insan doğasını ele alıyor. Biyolojiden psikolojiye, antropoloji ve sosyolojiden siyaset bilimine pek çok araştırmanın esas dayanağı olan bu mesele Park’ın döneminde sosyal bilimin ulaştığı aşamayı da gösteriyor.
İnsan Doğası - Sosyoloji Bilimine Giriş 4
Robert Ezra Park
Çev.: Çağla Taşkın
Pinhan Yay.
S.: 128
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NEFESİ TUTKU OLAN KADIN - AFİFE JALE
Osman Balcıgil, yaşadığımız coğrafyanın tarihsel ve toplumsal derinliklerine büyük bir ustalıkla iniyor.
Nefesi Tutku Olan Kadın - Afife Jale
Osman Balcıgil
Destek Yay
S.: 488
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GENLERİMİZDEN İBARET DEĞİLİZ
Biyoloji, psikoloji ve toplum bilimlerinin kesişim noktasında çığır açan bir yapıt.
Genlerimizden İbaret Değiliz
Leon J. Kamin, Richard C. Lewontin, Steven Rose
Yordan Kitap
S.: 384
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BTS - KURŞUN GEÇİRMEZ İZCİLERİN YÜKSELİŞİ
BTS’yi daha yakından tanımaya hazır mısınız? Bu kitapta, BTS ve dünyanın dört bir yanında grubu zirveye taşımak için uğraşan hayran grubu ARMY’nin hikâyesi anlatılıyor.
BTS - Kurşun Geçirmez İzcilerin Yükselişi
Cara J. Stevens
Çev.: Uğur Mehter
Beyaz Balina Yay.
S.: 96
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KOLEKTİF BELLEK
Maurice Halbwachs’ın arkasında bıraktığı el yazmalarından yola çıkarak hazırlanan bu metin bize uzun vadede yayımlamayı tasarladığı önemli eserinden parçalar sunuyor. Bu parçalar, bellek ve toplum arasındaki ilişkilerin Halbwachs’ın düşüncesinin merkezi ve nihai aşaması haline geldiğini gösteriyor.
Kolektif Bellek
Maurice Halbwachs
Pinhan Yay
S.: 232
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ASKERİN DÖNÜŞÜ
Askerin Dönüşü gerçek ve fanteziler arasında sıkışıp kalan, varoluşuyla yüzleşmekte zorlanan insan doğasını zamansızca ortaya koyuşuyla kısa ama yoğun bir metin.
Askerin Dönüşü
Rebecca West
Çev.: Işılar Kür
Everest Yay.
S.: 125
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GÜNDELİK HAYATTA FİZİK
Çok satanlar listesine giren kitapların ve canlı öykülerin yazarı, fizik profesörü James Kakalios, gündelik hayatımızın işlemeye devam etmesini sağlayan cep telefonlarımız, dijital “bulutlar”, röntgen cihazları, kahve makineleri ve hibrid arabalar gibi temel nesnelerin arkasındaki akıl almaz bilimi açıklıyor.
Gündelik Hayatta Fizik
James Kakalios
Çev.: Nilgün Güngör
Paloma Yay.
S.: 200
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EĞİTİM - BİR KİTLE İMHA SİLAHI
Acil sorunlara cevap veren ve bazı tartışmaları da beraberinde getireceği muhakkak olan bu kitap, mevcut eğitim sistemine dair şüphelere sahip olan herkesin ilgisini çekecek.
Eğitim - Bir Kitle İmha Silahı
John Taylor Gatto
Çev.: Mehmet Ali Özkan
Edam Yay.
S.: 276
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İSTANBUL BATAKHANELERİ
Benzersiz bir gazetecilik deneyimi ve edebiyatımız için bir başyapıt olarak önümüzde durmaktadır.
İstanbul Batakhaneleri
Adnan Veli
Ve Yay.
S.: 280
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Damla Karakuş
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