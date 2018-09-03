Yeni çıkanlar

Yeni çıkanları raflardaki yerini aldı. Bu haftada ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

21. YÜZYIL İÇİN 21 DERS

21. Yüzyıl İçin 21 Ders ise yüzyılımızın eşi benzeri görülmemiş teknolojik ve ekonomik kırılmalarıyla ve yaşanan aralıksız değişimlerle başa çıkabilmek için elzem soruları tartışmaya açıyor.

21. Yüzyıl İçin 21 Ders

Yuval Noah Harari

Çev.: Selin Siral

Kolektif Kitap

S.: 336

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İNSAN DOĞASI

Robert Ezra Park bu kez insan doğasını ele alıyor. Biyolojiden psikolojiye, antropoloji ve sosyolojiden siyaset bilimine pek çok araştırmanın esas dayanağı olan bu mesele Park’ın döneminde sosyal bilimin ulaştığı aşamayı da gösteriyor.

İnsan Doğası - Sosyoloji Bilimine Giriş 4

Robert Ezra Park

Çev.: Çağla Taşkın

Pinhan Yay.

S.: 128

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NEFESİ TUTKU OLAN KADIN - AFİFE JALE

Osman Balcıgil, yaşadığımız coğrafyanın tarihsel ve toplumsal derinliklerine büyük bir ustalıkla iniyor.

Nefesi Tutku Olan Kadın - Afife Jale

Osman Balcıgil

Destek Yay

S.: 488

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GENLERİMİZDEN İBARET DEĞİLİZ

Biyoloji, psikoloji ve toplum bilimlerinin kesişim noktasında çığır açan bir yapıt.

Genlerimizden İbaret Değiliz

Leon J. Kamin, Richard C. Lewontin, Steven Rose

Yordan Kitap

S.: 384

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BTS - KURŞUN GEÇİRMEZ İZCİLERİN YÜKSELİŞİ

BTS’yi daha yakından tanımaya hazır mısınız? Bu kitapta, BTS ve dünyanın dört bir yanında grubu zirveye taşımak için uğraşan hayran grubu ARMY’nin hikâyesi anlatılıyor.

BTS - Kurşun Geçirmez İzcilerin Yükselişi

Cara J. Stevens

Çev.: Uğur Mehter

Beyaz Balina Yay.

S.: 96

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KOLEKTİF BELLEK

Maurice Halbwachs’ın arkasında bıraktığı el yazmalarından yola çıkarak hazırlanan bu metin bize uzun vadede yayımlamayı tasarladığı önemli eserinden parçalar sunuyor. Bu parçalar, bellek ve toplum arasındaki ilişkilerin Halbwachs’ın düşüncesinin merkezi ve nihai aşaması haline geldiğini gösteriyor.

Kolektif Bellek

Maurice Halbwachs

Pinhan Yay

S.: 232

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ASKERİN DÖNÜŞÜ

Askerin Dönüşü gerçek ve fanteziler arasında sıkışıp kalan, varoluşuyla yüzleşmekte zorlanan insan doğasını zamansızca ortaya koyuşuyla kısa ama yoğun bir metin.

Askerin Dönüşü

Rebecca West

Çev.: Işılar Kür

Everest Yay.

S.: 125

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GÜNDELİK HAYATTA FİZİK

Çok satanlar listesine giren kitapların ve canlı öykülerin yazarı, fizik profesörü James Kakalios, gündelik hayatımızın işlemeye devam etmesini sağlayan cep telefonlarımız, dijital “bulutlar”, röntgen cihazları, kahve makineleri ve hibrid arabalar gibi temel nesnelerin arkasındaki akıl almaz bilimi açıklıyor.

Gündelik Hayatta Fizik

James Kakalios

Çev.: Nilgün Güngör

Paloma Yay.

S.: 200

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EĞİTİM - BİR KİTLE İMHA SİLAHI

Acil sorunlara cevap veren ve bazı tartışmaları da beraberinde getireceği muhakkak olan bu kitap, mevcut eğitim sistemine dair şüphelere sahip olan herkesin ilgisini çekecek.

Eğitim - Bir Kitle İmha Silahı

John Taylor Gatto

Çev.: Mehmet Ali Özkan

Edam Yay.

S.: 276

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İSTANBUL BATAKHANELERİ

Benzersiz bir gazetecilik deneyimi ve edebiyatımız için bir başyapıt olarak önümüzde durmaktadır.

İstanbul Batakhaneleri

Adnan Veli

Ve Yay.

S.: 280

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Damla Karakuş

[email protected]

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