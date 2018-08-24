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İstanbul'da zincirleme kaza

Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Şarkıcı Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt, emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu.

DHA | 24.08.2018 - 17:25..
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Barbaros Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, kırmızı ışıkta duran araçlara, arkadan gelen bir minibüs çarptı. Kazada 5 araç birbirine girdi. Araçlarda bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandı.

Kazaya karışan araçlardan birinde bulunan Sibel Can ve oğlu Emir Aksüt ise kazayı yara almadan atlattı.

"ÇOK KORKTUM"

Aracı hasar gören Sibel Can, "Kırmızı ışıkta durmuştuk. Bir anda çarptılar. Allah'tan emniyet kemerimiz takılı. Arkadan çok hızlı gelen bir minibüs diğer araçlarla birlikte bize çarptı. Çok korktum" dedi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından kazaya karışan araçlar kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

İstanbul'da zincirleme kazaİstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

İstanbul'da zincirleme kaza

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