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25 bin 500 polis adayı alınacak

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı yapılacak.

AA | 25.05.2018 - 15:34..
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2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak.

SINAV VE BAŞVURU ŞARTLARI

Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi

EMNİYET'E TAZE KAN

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı.

TEŞKİLATIN PERSONEL SAYISI

Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

25 bin 500 polis adayı alınacak

2 YILLIK MEZUNLARI İÇİN FIRSAT

"Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği"nde yapılan değişiklikle önlisans mezunlarına bu eğitim birimlerine başvurma hakkı getirilmişti.

4 AYLIK EĞİTİM

POMEM'de eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayınlanmıştı.

Buna göre, yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlenmişti.

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