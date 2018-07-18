25 gün askerlik süresi kaldırılsın

Dün AK Parti grup başkanveliki Bülent Turan, askerlik çağına gelmiş gençlerin önünü açacak olan bedelli müjdesi verdi. Buna göre 25 yaş ve üzeri için 15 bin lira gibi makul bir bedelle askere gitmeme imkanı sunulacak.
Ancak bedelliye sevinen gençlerin en büyük sorunu, 25 günlüğüne de olsa temel eğitimlerin verilmesi için askerliğin zorunlu tutulması.
ÖZEL SEKTÖR 1 AY ELEMAN KAYBINA UĞRAYACAK
Öncelikle bedelli yapmak isteyen bir genç çalışıyorsa 1 aylığına da olsa işinden ayrılmak zorunda kalacak. Özel sektör için 1 aylığına da olsa eleman kaybına uğramak sıkıntı yaratacak.
25 GÜNDE VERİLECEK EĞİTİMİN FAYDASI SORGULANIYOR
Bununla birlikte askere giden gençlerin 25 günde alacağı eğitim tartışma konusu oldu. Türkiye profesyonel askerliğe geçerken sadece 25 günde gençlerin orada askerlik hakkında ne kadar bilgi sahibi olacağı tartışma konusu oldu.
BEDELLİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK KOMİSYON ÜYELERİNİN TWİTTER HESAPLARI
Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: @yilmaz_ismet58
Komisyon Başkanvekili Refik Özen: @refik_ozen16
Komisyon Sözcüsü Cemal Bekle: @Cbekle
Komisyon Katibi Mustafa Hidayet Vahapoğlu: @HVahapoglu
Üye Feyzi Berdibek: @FeyziBerdibek1
Üye Zülfü Tolga Ağar: @zulfutolgagar
Üye Mehmet Uğur Gökgöz: @MEHMETUURGKGZ1
Üye Mehmet Yavuz Demir: @MehmetYavuzDem3
Üye Yücel Menekşe: @yucelmenekse50
Üye İsmail Kaya: @kayaismail80
Üye Mehmet Ali Cevheri: @malicevheri
Üye Özgür Ceylan: @CHPozgurceylan
Üye Teoman Sancar: @teomansancarchp
Üye Bayram Yılmazkaya: @vekilyilmazkaya
Üye Mehmet Ali Çelebi: @tgmcelebi
Üye Polat Şaroğlu: @PolatSaroglu
Üye Kemal Bülbül: @Kemalbulbull
Üye İmam Taşçıer: @ImamTascier
Üye Saffet Sancaklı: @saffetsancakli
Üye Koray Aydın: @korayaydintr