25 gün askerlik süresi kaldırılsın

Dün AK Parti grup başkanveliki Bülent Turan, askerlik çağına gelmiş gençlerin önünü açacak olan bedelli müjdesi verdi. Buna göre 25 yaş ve üzeri için 15 bin lira gibi makul bir bedelle askere gitmeme imkanı sunulacak.

Ancak bedelliye sevinen gençlerin en büyük sorunu, 25 günlüğüne de olsa temel eğitimlerin verilmesi için askerliğin zorunlu tutulması.

ÖZEL SEKTÖR 1 AY ELEMAN KAYBINA UĞRAYACAK

Öncelikle bedelli yapmak isteyen bir genç çalışıyorsa 1 aylığına da olsa işinden ayrılmak zorunda kalacak. Özel sektör için 1 aylığına da olsa eleman kaybına uğramak sıkıntı yaratacak.

25 GÜNDE VERİLECEK EĞİTİMİN FAYDASI SORGULANIYOR

Bununla birlikte askere giden gençlerin 25 günde alacağı eğitim tartışma konusu oldu. Türkiye profesyonel askerliğe geçerken sadece 25 günde gençlerin orada askerlik hakkında ne kadar bilgi sahibi olacağı tartışma konusu oldu.

BEDELLİ TASARISINDA DEĞİŞİKLİK YAPABİLECEK KOMİSYON ÜYELERİNİN TWİTTER HESAPLARI

Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz: @yilmaz_ismet58

Komisyon Başkanvekili Refik Özen: @refik_ozen16

Komisyon Sözcüsü Cemal Bekle: @Cbekle

Komisyon Katibi Mustafa Hidayet Vahapoğlu: @HVahapoglu

Üye Feyzi Berdibek: @FeyziBerdibek1

Üye Zülfü Tolga Ağar: @zulfutolgagar ‏

Üye Mehmet Uğur Gökgöz: @MEHMETUURGKGZ1

Üye Mehmet Yavuz Demir: @MehmetYavuzDem3

Üye Yücel Menekşe: @yucelmenekse50

Üye İsmail Kaya: @kayaismail80

Üye Mehmet Ali Cevheri: @malicevheri

Üye Özgür Ceylan: @CHPozgurceylan

Üye Teoman Sancar: @teomansancarchp

Üye Bayram Yılmazkaya: @vekilyilmazkaya

Üye Mehmet Ali Çelebi: @tgmcelebi

Üye Polat Şaroğlu: @PolatSaroglu

Üye Kemal Bülbül: @Kemalbulbull

Üye İmam Taşçıer: @ImamTascier ‏

Üye Saffet Sancaklı: @saffetsancakli

Üye Koray Aydın: @korayaydintr