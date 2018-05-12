25 günlük evli çifti, kaza ayırdı

Hande Yener: Şampiyon her zaman benim

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Beşiktaş'tan F.Bahçe yorumu: İlahi adalet

Fenerbahçe'nin kupayı Akhisarspor'a kaptırması hakkında konuşan Beşiktaş yönetimi, "Herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı var" dedi.