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2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu

Ankara'da bir balıkçı tarafından satışa sunulan 2 metre 60 santim uzunluğundaki ve 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos balığı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

DHA | 28.10.2018 - 18:39..
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Zonguldak'ta sabaha karşı balıkçılar tarafından yakalanıp Ankara'ya getirilen 290 kilogram ağırlığındaki dev orkinos, Ankara'nın Mamak ilçesindeki bir balıkçı tarafından satışa sunuldu.

KİLOSU 35 TL

2 metre 60 santim uzunluğundaki orkinosu meraklı gözlerle inceleyen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekti. Ankara'da 20 senedir balıkçılık yapan Kenan Yağın, orkinosun kilosunu 35 TL'ten sattıklarını ve kısa sürede tükendiğini söyledi.2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu

DENİZDEN 12 KİŞİ ÇIKARDI

Orkinosun bugün sabaha karşı Zonguldak Ereğli'de yakalandığını belirten balıkçı Kenan Yağın, şunları söyledi:

"Arkadaşlarımız ilk yakaladıklarında zaten balığın büyüklüğünden dolayı tekneye çekememişler. Teknenin kenarına bağlamak suretiyle kıyıya doğru 12 kişinin yardımıyla bunu denizden çıkartıp karaya indirmişler.

00.30'dan sonra saat sabah 07:30'da da Ankara'ya getirdik. Şu anda daha 1 günü doldurmadığı için taze de bir balık. Halkımızın da yoğun ilgisi var.

Orkinos denilen bu balık azman istavrit olarak da geçiyor. Bu balık marketlerde ton balığı olarak satılıyor. Kılçık oranı da az olduğu için çocukların da sevdiği bir balık. Akşam 18.30 gibi keseceğiz ve sattığımız kişilere pay edeceğiz. Büyük firmalar, büyük restoranlar istedi ancak halkımız taze balık yiyebilsin diye biz vermedik."

2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu

2,5 metrelik orkinos ilgi odağı oldu

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