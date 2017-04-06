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250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

250 sanatçı, "Bir ağaç gibi tek ve hür bir orman gibi kardeşçesine yaşamak için 'Hayır'" sloganıyla bir kampanya başlattı.

06.04.2017 - 14:19
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250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

Oyuncu, ressam, yazar, yönetmen ve müzisyenlerden oluşan 250 sanatçı, 16 Nisan'da yapılacak referandumda 'Hayır' diyeceklerini açıkladı.

PELİN BATU AĞLAYARAK 'HAYIR' DEDİ

Gözyaşları içinde konuşma yapan Pelin Batu da, "Ben buraya gelirken anneme yalan söyledim. Bunu söylerken gözlerim doluyor, çok üzülüyorum. Niye söyledim anneme; şiirlerimi başmak için fotokopiciye gideceğim dedim. Çünkü annem benim için korkuyor. Kızının hapse girmesinden korkuyor. Kızının sokakta vurulmasından korkuyor. Ben 'Hayır' diyorum. Çünkü bu kadar çok annenin korkmasından içim ağlıyor artık. Bugün haberleri izlerken de böyle ağladığım gibi ağlıyorum. Her gün çocuklar ölüyor hiçbir şey yapamıyoruz. Her gün arkadaşlarımız, hocalarım, gazeteci arkadaşlarım içeri giriyor, hiçbir şey yapamıyoruz. Sadece izleyiciyiz. Ben izleyici olmaktan bıktım. Gece yattığımda arkadaşlarım için ne yapabilirim diyorum, müthiş suçluluk duyuyorum ve hiçbir şey yapamıyorum. Kendi korktuğumdan değil, ben korkmuyorum; ama ben annem için korkuyorum. Çünkü annemin içi parçalanıyor kızının başına bir şey geleceği için. Dolayasıyla 'Hayır' diyorum; çünkü bu ülkeyi çok seviyorum, vicdanlı bir insanım." ifadesini kullandı.

Pelin Batu ağlayarak hayır dedi VİDEO

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

"BU ANAYASAYI REDDEDİYORUM"

Sanatçı Edip Akbayram da, "50 senedir bu ülkede sanat adına bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ve biliyorum ki kardeşçesine yaşayabileceğimiz, çağdaş, demokratik, evrensel bir Türkiye için ben de 'Hayır' diyorum ve bu anayasayı reddediyorum." şeklinde konuştu.

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

"'HAYIR'IN ÇIKACAĞINDAN EMİNİZ"

"'Hayır'ın çıkacağından eminiz" diyen oyuncu Rutkay Aziz de; "Beni endişelendiren durum 'Hayır' sonrası. 17'sinde bayram yapma hakkımızın olmadığını düşünüyorum. Hiç bayramlık bir durum yok. Yani 'Hayır'ın kavgasını sürdürmekle yükümlüyüz. Yani iş 16'sında bitmiyor." ifadesini kullandı.

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

250 sanatçıdan ortak referandum açıklaması

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