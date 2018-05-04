taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.649
USD
4,2587
EURO
5,0962
ALTIN
179,38
PETR
73,7700

İran'dan ABD'ye keskin nükleer cevabı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, nükleer anlaşmayı yeniden müzakere etmeyeceklerini belirtti.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 15:20..
  1. Haberler
  2. Dünya

Bakan Zarif, Youtube üzerinden bir video yayınlayarak, 12 Mayıs'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın vereceği kararla kaderi belirlenecek nükleer anlaşma hakkında açıklamalarda bulundu.

İran'dan ABD'ye keskin nükleer cevabı

ANLAŞMA TÜM TARAFLARI BAĞLAYICIDIR

Anlaşmanın BM Güvenlik Konseyinin 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Çin, Fransa, Rusya) ile Almanya ve İran arasında imzalandığını hatırlatan Zarif, "ABD de yaptırımları kaldırmak ve İran'la ticareti kolaylaştırmakla yükümlü kılınmıştı. Bu anlaşmanın tüm taraflar üzerinde bağlayıcı olduğunu BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri tarafından da onaylandı." ifadelerini kullandı.

Zarif, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA), İran'ın anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirdiğini 11 kez teyit ettiğini söyleyerek, "Buna karşılık ABD, özellikle de İran'la ticaret yapan diğer ülkelere zorbaca baskı yaparak anlaşmayı sürekli olarak ihlal etti." diye konuştu.

İran'dan nükleer anlaşma açıklaması VİDEO

YENİDEN MÜZAKERE KABUL EDİLEMEZ

İran Dışişleri Bakanı ayrıca, ABD Başkanı Trump'ı nükleer anlaşmada tutmak için bazı Avrupa ülkeleri tarafından dile getirilen İran'ın savunma kapasitesi ve bölgesel nüfuzunun müzakereye açılması önerisinin de kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Zarif, "Bir kez daha şunu açıklığa kavuşturalım. Ne güvenliğimizi başkalarına teslim edeceğiz, ne iyi niyetle uyguladığımız anlaşmayı yeniden müzakere edeceğiz, ne de ona bir şey ekleyeceğiz." dedi.

İran'la yapılan anlaşmadan çekilme niyetini defalarca dile getiren ABD Başkanı Trump, bu konuda son kararını 12 Mayıs'ta ilan edeceğini açıklamıştı. Buna karşılık anlaşmaya imza atan ülkelerden Fransa, İran'la anlaşmaya sadık kalınması gerektiğini ya da yeni bir nükleer anlaşma yapılabileceğini kaydediyor.

EMLAK DİLİNDE ANLATTI

İran Dışişleri Bakanı, emlak krallığı üzerine yükselen milyarlarlarca dolarlık iş imparatorluğu bulunan Trump'ın anlayacağı lisanda anlatmayı da ihmal etmedi: ''Emlakçılık terimleriyle konuşacak olursak, bir ev satın alıp ailenle yerleştikten ya da satın aldığın evi yıkıp gökdelen inşa ettikten 2 yıl sonra tekrar gelip fiyatı yeniden müzakere edemezsin.''

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Marx'ın portresi Çin meclisinde
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yarın kutlanacak Karl Marx'ın 200. doğum günü vesilesiyle Büyük Halk Salonu'nda bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında Marx'ın portresinin de asılması dikkat çekti.
Fotosentez yapabilen hayvan türü keşfedildi
Bilim adamları, ilk kez bir hayvan türünün fotosentez yoluyla güneş enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürebildiğini keşfetti.
Pakistan'da hayvanat bahçesine soruşturma
Peşaver kentinde bulunan hayvanat bahçesinde, açıldığı şubat ayından bu yana 30'dan fazla hayvanın öldüğü açıklandı.
Mısır Dışişleri Bakanı: Suriye'ye asker gönderilebilir
Mısır'basını, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin sözlerine atıfla Mısır'ın Suriye'ye Arap askeri gönderilmesi olasılığını diğer ülkelerle görüştüğünü aktardı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

Gizemli kız olayı farklı boyuta çıktı

235
Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

Abdullah Gül, Özhaseki'nin kızının düğününe katılmayacak

388
Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

Muharrem İnce: Ben Erdoğan'dan kıdemliyim

744
Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

Çipras: Türkiye'nin anlaşması daha zor şartları önledi

70
Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

Trump Clifford'a para verildiğini kabul etti

39
CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

CHP'nin adayı resmen Muharrem İnce

340
Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

Muharrem İnce ve Kılıçdaroğlu'nun aday tarifi

181
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM