25’inden önce Grammy alan kadın sanatçılar

Geçmişten günümüze, hayatımızın her anından bir anıyı hatırlatan şarkılara sahip bu 6 kadın sanatçının Grammy'de ödülle erken tanışmasının en büyük nedeni, yetenekleri.

Kim, kaç yaşında bu ödüle layık oldu? Sizin için derledik.

1) Lorde, 17

Lorde, 2014 yılında henüz 17 yaşındayken 4 dalda Grammy’e aday oldu. Bunlardan “Yılın Şarkısı” ve “En İyi Pop Solo Performansı” kategorilerinde ödül alan Lorde, bu sene de “Melodrama” albümüyle “Yılın Albümü” kategorisinde aday oldu.

2) Taylor Swift, 20

Toplamda 31 adaylığı bulunan Swift, ilk ödülünü henüz 20 yaşında, yasal içki yaşının altındayken, Lady Gaga ve Beyonce’un da aday olarak yer aldığı 2010 yılındaki Grammy Ödülleri’nde “Fearless” albümüyle “Yılın Albümü” kategorisinde ödülün sahibi oldu. Aynı yılda “En İyi Country Albümü” kategorisinde de ödül aldı. Toplamda 35 dalda aday olan Swift, 10'undan ödülle ayrıldı. Öyle ki eline sığmayan ödüller yere bile düştü.

3) Alanis Morisette, 21

Kanadalı şarkıcı, 21 yaşında ilk ödülünü 1996’da “Jagged Little Pill” albümüyle “Yılın Albümü” ve “En İyi Rock Albümü” kategorisinde ödül aldı. Toplamda 14 dalda aday oldu.

4) Barbra Streisand, 22

Şarkıcılığından ziyade, aktris, film yapımcılığı, bestecilik ile ön plana gelmiş 75 yaşındaki sanatçı, toplamda 44 kategoride aday olup 8 kez Grammy ödülü aldı. Daha 22 yaşındayken, 1975 yılında “Yılın Albümü” ve “En İyi Kadın Vokal” kategorilerinde ödül alıp “Yılın Kayıdı” kategorisinde de aday gösterildi.

5) Lauryn Hill, 23

Soul, R&B ve Rap müziğin en başarılı isimlerinden biri olan Hill, ilk ödülünü 23 yaşında 1996’da “The Score” albümüyle “En İyi Rap Albümü” kategorisinde ödül aldı. Toplamda 19 adaylığı bulunan Hill’in 8 Grammy Ödülü var.

6) Adele

Sesiyle kendini tüm dünyaya duyurmuş, çeşitli şarkılarının coverlarıyla yeni sanatçıların keşfedildiği, yeni dönemin en güçlü sesi Adele, ilk ödülünü 2009 Grammy’de “En İyi Yeni Sanatçı” kategorisinde 23 yaşında aldı. Toplamda 18 adaylığı bulunan Adele, 15’inden ödülle ayrıldı. “21” albümü ile “1 yıl içinde en çok kopya satılan sanatçı” ünvanı ile Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.