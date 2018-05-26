taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.200
USD
4,7068
EURO
5,4924
ALTIN
197,25
PETR
76,1900

26 FETÖ'cü sınırda yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunan 26 FETÖ şüphelisi güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

AA | 26.05.2018 - 12:07..
  1. Haberler
  2. İç Haber

26 FETÖ'cü sınırda yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.

BYLOCK KULLANANLAR DA VAR

Yapılan incelemede yakalananlar arasında FETÖ'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, ByLock kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi bulunduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri Yaşar K, Burak L, Ahmet B, Hasan Ç, Zafer K, Fatih Ç, Mehmet O, Fethi K, Kürşat K, İsmail D, Emre K, Nihat K, Hasan K, Cüneyt S, Yunus Emre K, Ahmet Berk A, Yusuf K, Sinan Ç, Atilla U, Atife K, Emine O, Neşe K, Emel K, Mülkiye A, Hilal Ç, Sibel M. gözaltına alındı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

Kayseri'de Meral Akşener'e ilgi yoktu

303
Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

Temel Karamollaoğlu'nun tartışılan Madımak yorumu

279
Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

Erdoğan'a saldıran Fransız dergisinin afişini indirttiler

44
Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı

Temel Karamolloğlu'nun sözleri spikeri şaşırttı

71
Fas'ta Türk dizileri zirvede

Fas'ta Türk dizileri zirvede

46
Erdoğan'dan Irak'ta seçimlerin galibi Es-Sadr'a tebrik

Erdoğan'dan Irak'ta seçimlerin galibi Es-Sadr'a tebrik

16
Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı

Galatasaray taraftarları İstanbul'da şampiyonluğu kutladı

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM