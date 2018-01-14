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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "gelecek hafta Afrin'e giriyoruz" diyerek resmen açıkladığı operasyonun hazırlıkları sürüyor.

AA | 14.01.2018 - 16:48..
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Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Hatay'a ulaştı.

Türkiye'deki çeşitli birliklerden gönderilen zırhlı personel taşıyıcı, askeri malzeme taşıyan araçlar, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

OBÜSLER AFRİN'E YÖNELDİ

Güvenlik önlemleri altında Suriye sınırındaki birliklere sevk edilen araçların, takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Öte yandan, Suriye sınırında iş makinelerinin mevzi kazmaya devam ettiği görülürken, obüs toplarının da yönlerinin Afrin bölgesine çevrildiği gözlendi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

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