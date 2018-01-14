Avusturya’da 60 bin kişi yeni hükümeti protesto etti

1 Suriye sınırına askeri sevkiyat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün "gelecek hafta Afrin'e giriyoruz" diyerek resmen açıkladığı operasyonun hazırlıkları sürüyor.

2 Evinin balkonundan paraşütle atlayan çılgın Rus Rusya'nın İvanovo şehrinde bir Rus, balkondan paraşütle atlayarak inanılmaza imza attı.

3 Diş sıkmanın nedeni psikolojik Diş Hekimi Bora Murat, “Diş sıkması kişinin stres seviyesi, psikolojik durumu ve alışkanlıklarına bağlı olarak her yaş grubunda görülebilir ve kendi kendine geçmez” açıklamasında bulundu.

4 Şanlıurfa'da PKK'lı terörist yakalandı Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, Suriye'den ülkeye girdiği belirlenen terörist yakalanarak gözaltına alındı.

5 Çinli kadın 35 bin liraya evini yeniledi Çin'de yaşayan genç kadın eski evini yıkarak yerine prefabrik bir ev yaptı.

6 Cumhurbaşkanına çay ikramı Cumhurbaşkanı Erdoğan Tokat'ta vatandaşın kendisine çay ikram ettiği anı Twitter hesabından paylaştı.