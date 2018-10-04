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26 yıl önce ölen dağcının naaşı karlar eriyince ortaya çıktı

Fransa'da bulunan Alp Dağları’nda kaybolan Kayserili dağcının naaşını 26 yıl sonra bulundu.

İHA | 04.10.2018 - 20:25..
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Kayserili Hasan Tarım 1992 yılında 21 yaşındayken Alp Dağları'na çıktı. Burada buzulların altında kalan Tarım'ın naaşına bir daha ulaşılamadı. Bugün Alp Dağları'na çıkan bir grup dağcı, Hasan Tarım'ın cenazesini buldu.

NAAŞI KAYSERİ'YE GÖNDERİLECEK

Sarız'a bağlı Kırkısrak Mahallesi'nden olan Hasan Tarım'ın naaşının Kayseri'ye getirileceği öğrenildi.

Kırkısrak Mahalle muhtarı Kemal Özcan, "Hasan'ın naaşı Alp Dağları'nda buzulların erimesiyle beraber ortaya çıkınca dağcılar bulmuş. Çok üzüntülüyüz ama naaşı bulunduğu içinde sevindik." dedi.

26 yıl önce ölen dağcının naaşı karlar eriyince ortaya çıktı

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