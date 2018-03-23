Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçak İsrail'e gitti

Kara Kabilesinde Yüz Boyamak ve Anlamları

Bir tekmenin bedeli 60 bin avro

Bahçeli ile Kılıçdaroğlu cenazede bir araya geldi

Türkiye'de işsizlik oranı, 2017’de 2016’ya göre değişmeyerek yüzde 10,9 oldu. İşsiz sayısı 124 bin kişi artarak 3 milyon 454 bin kişiye çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un bir hafta önce YPG ile PKK’nın ilişkili olduğunu söyledi.

1 ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz Türk Silahlı Kuvvetlerinin hedefleri arasında yer alan Menbiç hakkında açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanlığı, "Çekilmek gibi bir niyetimiz yok" ifadelerini kullandı.

2 Trump McMaster'ı görevden aldı ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster'ı görevden aldı.

3 AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı Zeytin Dalı Harekatı'nı hala sindiremeyen Avrupa Birliği, Belçika'da yapılan zirvede yine Türkiye'yi hedef aldı. Akdeniz ve Ege'de yapılan tatbikatlar için 'yasa dışı' açıklaması yapıldı.

4 Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire ABD'de yönetim krizi büyüyor. Başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren istikrarı sağlayamayan Trump, çözümü görevden almalar ve istifa ettirmelerde aramaya devam ediyor.

5 Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nda terör örgütü YPG'ye verdiği ağır yaradan sonra konuşan Macron, "İşgali asla desteklemeyeceğiz" dedi.

6 Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü Washington'da taşkınlık çıkaran teröristlere müdahale eden Cumhurbaşkanlığı korumalarından 7'si ile ilgili suçlama ve tutuklama kararları düşürüldü.