taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.110
USD
3,9673
EURO
4,8949
ALTIN
171,30
PETR
69,5000

Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçak İsrail'e gitti

Suudi Arabistan hava sahasını kullanan Hindistan'a ait ilk uçak İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na iniş yaptı.

AA | 23.03.2018 - 09:59..
  1. Haberler
  2. Dünya

suudi

İsrail Havalimanları Otoritesi Sözcüsü Lisa Drir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan'dan kalkarak Suudi Arabistan hava sahasını kullanan ilk uçağın dün akşam saat 10.00'da İsrail'e ulaştığını söyledi.

TARİHTEKİ İLK UÇAK

Söz konusu ticari uçağın Hindistan'a dönmek üzere İsrail'den ayrıldığını belirten Drir, bunun İsrail'e ulaşmak için Suudi Arabistan hava sahasını kullanan tarihteki ilk uçak olduğunu vurguladı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında haftada karşılıklı 3 sefer düzenleneceği belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Trump’ın yeni Ulusal Güvenlik Danışmanı'ndan PKK itirafı
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak atadığı John Bolton’un bir hafta önce YPG ile PKK’nın ilişkili olduğunu söyledi.
Avustralya’da 150 balina karaya vurdu
Avustralya'da karaya vuran 150 kısa kanatlı pilot balinanın 75'inin hayatını kaybettiği bildirildi.
Rusya'da yola düşen kuğu trafiği kitledi
Rusya'nın Kaliningrad şehrinde yanlışlıkla trafiğe giren bir kuğu, çevredekilerin yardımıyla zor da olsa uzaklaştırıldı.
15 cm uzunluğundaki mumyanın sırrı çözüldü
Şili’de bulunan 15 cm uzunluğundaki mumyanın bugüne kadar tanımlanamayan çeşitli genetik hastalıklardan muzdarip cüce bir kız çocuğunun bedeni olduğu ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Menbiç'ten çekilmiyoruz

98
Trump McMaster'ı görevden aldı

Trump McMaster'ı görevden aldı

39
AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

AB Belçika'da Türkiye'yi hedef aldı

98
Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

Trump kontrolü kaybetti: 14 ayda 20'den fazla fire

59
Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

Macron Afrin operasyonuna 'işgal' dedi

141
Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

Cumhurbaşkanı'nın 7 koruması hakkındaki suçlamalar düştü

36
Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

Rusya tatbikatı yapan ABD denizaltısı buzlara sıkıştı

34
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM