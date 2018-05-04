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TRT Radyo Günleri Malatya’da

Konser alanındaki provaların geç saatlere sarkması ve çevreye verilen rahatsızlık sonrası Malatyalılara küçük bir jest yapıldı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 17:44..
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TRT Radyo Günlerini'nin 91'inci yılı Malatya'da şölen ile kutlanmaya devam ediyor. TRT'nin öncülüğü ve Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen programlarda konserler ve etkinlikler sürerken, program sırasında TRT de bölge halkına küçük bir jest yaptı.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

GEÇ SAATLERE KADAR SÜREN PROVALAR

Etkinlik gününden birkaç gün önce hazırlanmaya başlayan TRT ekibi, bölgeye kurduğu standlarda çalışmalarını devam ettirdi. Kimi zaman hoparlörlerle geç saatlere kadar yapılan provalar çevrede gürültü kirliliği oluştururken, TRT, köklerinde yatan nezaketi yeniden dinleyenleri ile buluşturdu.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

TRT'den Malatyalılara jest VİDEO

TRT'DEN JEST: RADYO DAĞITILDI

Kurulduğu ilk günden bu yana doğru yayıncılık ilkesi ile hareket eden TRT, bir diğer mottosu olan empatiyi de unutmadı ve bölgeye verdiği rahatsızlık nedeniyle halkın gönlünü almayı ihmal etmedi.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

Özellikle program alanının çevresinde yer alan iki apartmanı, oluşan rahatsızlık nedeniyle ziyaret eden TRT ekibi, kapı kapı dolaşıp her haneye hediye paketleri dağıttı. Paketlerin içerisinde küçük nostaljik radyolar bulunurken TRT bu özverisi ile yine hem halkın sevgilisi oldu, hem de bölge halkının gönülünü aldı.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

BİR İLETİŞİM KÜLTÜRÜ: TRT RADYO GÜNLERİ

TRT'nin Radyo Günleri etkinlikleri tam 91 yıldır devam ediyor. İlk günden bu yana yayın çizgisini hiç bozmadan doğru ve kaliteli yayıncılık ilkesi ile çalışan TRT kültürlerinden de kopmamak adına Radyo Günleri kültürünü devam ettiriyor.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

Bu yıl Malatya'da gerçekleştirilen etkinlikler ile halkı yendein radyolar ile buluşturan TRT, programlar, cam stüdyo yayınları ve konserler ile Malatya halkının eğlencesi oldu.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

RADYO MÜZESİNE AKIN

Dün açılışı gerçekleştirilen radyo müzesi ilk gününde de ziyaretçi akınına uğradı. Yaklaşık yüz yıllık bir mirasın eseri olan antika radyoları hayata döndüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, her bir radyonun çalışır vaziyette sergilenmesiyle de ayrı bir kültürü temsil ediyor.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

Radyo Günleri'nin ikinci gününde de konserler ve etkinlikler tüm hızıyla devam ederken yediden yetmişe her yaştan misafir, etkinlik alanına akın ediyor. Yurt içi ve yurt dışından gelen radyocular yayınlarını etkinlik alanında canlı olarak gerçekleştirirken Radyo Günleri büyük ilgi görüyor.

TRT Radyo Günleri Malatya’da

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