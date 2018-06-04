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Mayıs ayı enflasyon rakamları

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

AA | 04.06.2018 - 10:02..
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Mayıs ayı enflasyon rakamları

Enflasyon, mayıs ayında yüzde 1,62 artarken, yıllık bazda yüzde 12,15 oldu.

Yıllık TÜFE yüzde 12,15, ÜFE yüzde 20,16 oldu.

Aylık TÜFE yüzde 1,62, ÜFE yüzde 3.79 arttı.

Ana harcama grupları itibarıyla 2018 yılı Mayıs ayında endekste yer alan gruplardan, ulaştırmada %2,32, çeşitli mal ve hizmetlerde %2,06, lokanta ve oteller ile gıda ve alkolsüz içeceklerde %1,45 artış gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN

Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Mayıs ayında endekste düşüş gösteren grup olmadı. Ana harcama gruplarından alkollü içecekler ve tütün %0,15 ile en az artış gösteren grup oldu.

EN FAZLA ARTIŞ ULAŞTIRMA

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre ev eşyası %16,87, çeşitli mal ve hizmetler %15,38, lokanta ve oteller %12,51 ve konut %11,24 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %7,77 ile TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %13,99 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %12,08 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.

Mayıs 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 58 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 279 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 70 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.

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