28 Şubat davasında hapse mahkum edilen isimler

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.
DÖNEMİN PAŞALARI
Mahkeme; İsmail Hakkı Karadayı, Kemal Gürüz, Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
Mahkeme iyi halden dolayı 21 sanık hakkındaki cezayı ağırlaştırılmış müebbetten müebbete çevrildi.
HAYATINI KAYBEDENLERİN DAVASI DÜŞTÜ
Yargılama sırasında vefat eden Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç'ın davası düşürüldü.