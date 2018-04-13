taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
109.652
USD
4,0904
EURO
5,0437
ALTIN
177,01
PETR
72,4400

28 Şubat davasında hapse mahkum edilen isimler

28 Şubat davasında 21 isim ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA | 13.04.2018 - 17:51..
  1. Haberler
  2. Gündem
28 Şubat davasında hapse mahkum edilen isimler

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada karar açıklandı.

DÖNEMİN PAŞALARI

Mahkeme; İsmail Hakkı Karadayı, Kemal Gürüz, Çetin Doğan ve Çevik Bir'in de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Mahkeme iyi halden dolayı 21 sanık hakkındaki cezayı ağırlaştırılmış müebbetten müebbete çevrildi.

HAYATINI KAYBEDENLERİN DAVASI DÜŞTÜ

Yargılama sırasında vefat eden Teoman Koman, Eser Şahan, Salih Eryiğit ve Tevfik Özkılıç'ın davası düşürüldü.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
28 Şubat sanıkları cezaevine girmeyecek
28 Şubat davasında hapse mahkum eden sanıklar; yaş ve sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmayacak.
Engin Alan ve Özkasnak hakkında beraat kararı çıktı
28 Şubat davasında yargılanan Engin Alan ve Erol Özkasnak hakkında beraat kararı verildi.
28 Şubat davasında karar öncesi Çevik Bir'den açıklama
28 Şubat davasında yargılanan Çevik Bir, 1997 yılında devlete FETÖ'yle ilgili brifing verdiğini söyledi.
28 Şubat davasında karar duruşması
28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davada sanıkların son sözleri alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

Afrin şehidinin vasiyeti: Ödenecek parayla yetimhane yapın

177
Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Adana'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

83
Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

Umre'ye diye yola çıktılar Urfa ve Antep'i gezdirdiler

135
Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor

Aydın Doğan, D&R'ı da satıyor

177
İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

İsrail halkı kendi jetlerinden korkup evlerine kaçtı

139
ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

ÖSO Komutanı: Çanakkale ruhuyla büyüdük

75
ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

ABD'nin gündemi yeniden 3'lü buluşma

68
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM