28 Şubat davasında hapse mahkum edilen isimler

69 yaşındaki memur emeklisi Zeki Keskin, bedenini öldükten sonra kadavra olarak kullanılması için Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne bağışlama kararı aldı.

Bedenini kadavra olması için bağışladı

28 Şubat davasında hapse mahkum eden sanıklar; yaş ve sağlık sorunları nedeniyle tutuklanmayacak.

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2018 saç kesim ve renk trendleri

MOS Saç Artisti Mustafa Özsever, bu bahar saçlarda hangi tonların moda olduğunu ve hangi kesimlerin revaçta olduğunu anlattı.