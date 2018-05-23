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280 derece fırın sıcaklığında oruç tutuyorlar

Ordu’da fırıncı ustaları, 280 dereceye kadar ulaşan fırın sıcaklığı altın oruçlarını tutuyor, ekmeklerini kazanıyorlar.

İHA | 23.05.2018 - 13:37..
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Ramazan’ın, yaz dönemine denk gelmesiyle birlikte tutulan oruç süresi de artarken, ağır ve yorucu işte çalışanlar bu durumdan daha çok etkileniyor. Ordu’daki fırıncılar, 280 dereceye kadar ulaşan fırın sıcaklığında, Ramazan ayının vazgeçilmezi pide ve ekmek çıkartmak için çaba gösteriyor.

İFTAR SAATİ YOĞUNLUK BİR HAYLİ ARTIYOR

Özellikle iftara 2 saat kala artan ve yoğunlaşan mesai, yükselen fırın ateşi ile birleşince ustalar için durum bir hayli zorlaşıyor. Sabah erken saatte mesaiye başlayan fırıncı ustaları, iftar saatine kadar çalışarak hem ekmek yapıyor hem ekmeğini kazanıyor.

280 derece fırın sıcaklığında oruç tutuyorlar

''OCAĞIN SICAKLIĞI 280 DERECEDEN BAŞLIYOR''

Fırıncı ustası Galip Bodur, Ramazan ayının gelmesiyle işlerin daha çok bereketlendiğini söyledi. Özellikle akşam saati yoğunluğun arttığını aktaran Bodur, "Özellikle saat 19.00’dan sonra çok yoğun oluyor. Şükürler olsun çalışıyoruz. Ocağın sıcaklığı ise 280 dereceden başlıyor, 200 dereceye kadar aşağı iniyor. Oruç tutarken Allah onun sabrını veriyor. Halkımıza hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi.

280 derece fırın sıcaklığında oruç tutuyorlar

''VATANDAŞIMIZ PİDE YESİN, BİZ ÇALIŞIRIZ''

Fırında çalışanlardan Şenol Tepe ise “Ramazan ayında fırın işleri bayağı bir zor oluyor. Özellikle akşam saatleri daha yoğun oluyor. Vatandaşlar pide yiyecek, biz de çalışacağız. Vatandaşlarımıza hizmet için bu görev yapılacak. Oruç öğleden sonra bizleri zorlasa da, havalar sıcak diye orucumuzu tutmamak olmaz, Allah bir şekilde yardım ediyor” şeklinde konuştu.

280 derece fırın sıcaklığında oruç tutuyorlar

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