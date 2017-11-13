Elmas çalmak için Kolombiya'dan geldiler

Kolombiya’dan 16 saatlik uçuşla gelen 5 kişilik elmas hırsızları, 3 Kasım 2017'de akşam 23:00 sularında İstanbul’dan Anadolu’ya “elmas-pırlanta” taşıyan bir aracın peşine takıldı. Araç, Düzce'de mola verdiğinde aracın camlarını kırarak içindeki 1 milyon dolar değerindeki elmas ve pırlanta dolu çantayı 15 bin doları alarak kiraladıkları araçla kayıp karıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; hırsızlık çetesinin Ankara’ya giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki toplam 300 saatlik güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye alarak, 20 farklı noktada çetenin görüntüsüne ulaştı. Fiziki takip yapılarak çetenin Yenimahalle ilçesinde kiraladıkları evde saklandıkları belirlendi.

4’Ü YAKALANDI 1'İNE ULAŞILAMADI

11 Kasım’da eve düzenlenen baskında, Kolombiya vatandaşı Liliana Gomes Osma adlı kadın ile German Bernal Huertas, Ernesto Mesa ve Julian Zabata Martinez yakalandı. Soyguncuların kaldığı evi kiralayan çetenin diğer elemanı Jose Guıllermo Rodrıguez Callesjas’a ise ulaşılamadı. Çetenin çaldıkları elmasları yasadışı yollarla Türkiye’den çıkarmaya hazırlandığı, insan kaçakçılarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Soyguncuların emniyetteki sorgusu devam ederken, çaldıkları elmas-pırlantalara da el konuldu.

2 SOYGUN DAHA

Uluslararası elmas çetesinin fotoğraf ve bilgileri İnterpol üzerinden paylaşıldı. Konya ve İstanbul’da aynı şekilde 2 soygun daha yaptığı belirlenen çetenin, uluslararası çalıştığı ortaya çıkarıldı.