taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8645
EURO
4,5023
ALTIN
158,51
PETR
63,6300

Elmas çalmak için Kolombiya'dan geldiler

Kolombiya’dan Türkiye’ye 2 ay önce turist olarak gelen biri kadın 5 kişi, 1 milyon dolar değerinde elmas-pırlanta çaldı.

13.11.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kolombiya’dan 16 saatlik uçuşla gelen 5 kişilik elmas hırsızları, 3 Kasım 2017'de akşam 23:00 sularında İstanbul’dan Anadolu’ya “elmas-pırlanta” taşıyan bir aracın peşine takıldı. Araç, Düzce'de mola verdiğinde aracın camlarını kırarak içindeki 1 milyon dolar değerindeki elmas ve pırlanta dolu çantayı 15 bin doları alarak kiraladıkları araçla kayıp karıştı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre; hırsızlık çetesinin Ankara’ya giriş yaptığının belirlenmesi üzerine Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde özel ekip kuruldu. Gasp Büro Amirliği ekipleri, kent genelindeki toplam 300 saatlik güvenlik kamerası ve MOBESE görüntülerini incelemeye alarak, 20 farklı noktada çetenin görüntüsüne ulaştı. Fiziki takip yapılarak çetenin  Yenimahalle ilçesinde kiraladıkları evde saklandıkları belirlendi.

4’Ü YAKALANDI 1'İNE ULAŞILAMADI

11 Kasım’da eve düzenlenen baskında, Kolombiya vatandaşı Liliana Gomes Osma adlı kadın ile German Bernal Huertas, Ernesto Mesa ve Julian Zabata Martinez yakalandı. Soyguncuların kaldığı evi kiralayan çetenin diğer elemanı Jose Guıllermo Rodrıguez Callesjas’a ise ulaşılamadı. Çetenin çaldıkları elmasları yasadışı yollarla Türkiye’den çıkarmaya hazırlandığı, insan kaçakçılarıyla irtibat kurdukları belirlendi. Soyguncuların emniyetteki sorgusu devam ederken, çaldıkları elmas-pırlantalara da el konuldu.

2 SOYGUN DAHA

Uluslararası elmas çetesinin fotoğraf ve bilgileri İnterpol üzerinden paylaşıldı. Konya ve İstanbul’da aynı şekilde 2 soygun daha yaptığı belirlenen çetenin, uluslararası çalıştığı ortaya çıkarıldı.

İlginizi Çekebilir
Bodrum katındaki hurda uçak hurdacıya verildi
28 yıl sonra binanın bodrum katında bulunan 2 kişilik uçağın, bir gazetenin promosyon olarak 1989 yılında verildiği öğrenildi.
CHP, parti içindeki cinsiyetçi saldırıya sessiz
CHP’li Yüceer, katıldığı toplantıda kadın kimliği üzerinden sözlü saldırıya uğradı.
Irak'taki deprem bölgesine ilk yardım Türk Kızılayı'ndan
Depremin en şiddetli hissedildiği bölge olan Irak'ın Süleymaniye ilçesine ilk yardım Türk Kızılayı'ndan gitti.
TSK'dan sınır ötesine hava harekatı
TSK, Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatında, terör örgütüne ait silah mevzisi, barınak ile silah ve mühimmat depolarını imha etti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Irak'taki depremde gecenin bilançosu

Irak'taki depremde gecenin bilançosu

30
Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

Türkiye'nin en zengin kişi ve aileleri

65
Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

Recep Akdağ: Irak'a insani yardım için hazırız

104
Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

Suudi Arabistan'dan Arap Birliği üyelerine İran çağrısı

25
Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

Celal Şengör'den İstanbul'a deprem uyarısı

51
İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

İzmir'deki Atatürk Maskı'na bilimsel bakım

59
17 katlı otelin çatısından atladı

17 katlı otelin çatısından atladı

13
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM