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Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı

3 ay önce bakıma alınan Samsun Çarşamba Havalimanı'nda çalışmaların tamamlanmasının ardından ilk uçak indi.

07.11.2017 - 11:01
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Samsun Çarşamba Havalimanı'nda, pistindeki çökmeler nedeniyle 8 Ağustos'ta başlatılan bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı

Yeniden hizmete açılan havalimanına İstanbul Atatürk Havalimanı'ndan kalkan Türk Hava Yollarına ait uçak, 136 yolcusuyla iniş yaptı. Su takıyla karşılanan uçaktan inen personel ve yolculara Havalimanı Müdürü Hamit Anıl ile görevliler tarafından çiçek verildi.

90 GÜNDE UÇUŞ KURALLARINA HAZIRLANDI

Havalimanının yapımını üstlenen firma yetkilisi Muzaffer Çaylı yaptığı açıklamada, 90 günlük sürede havalimanı pistinin çöken iki bölümü ile elektrik altyapısını yenileyerek uluslararası uçuş kurallarına uygun hale getirdiklerini söyledi.

Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı

Bazı küçük eksikler kaldığını, onları da birkaç gün içinde tamamlayacaklarını dile getiren Çaylı, "Samsun'da uçuşların yeniden başlamasına katkımız olduysa ne mutlu bize. Bu işin yapımı sırasında bize destek olan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

1 MİLYON 800 BİN KİŞİ KULLANIYORDU

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine göre geçen yıl yaklaşık 1 milyon 800 bin kişinin kullandığı Samsun Çarşamba Havalimanı'ndan karşılıklı olarak haftanın her günü İstanbul ve Ankara, 4 gün İzmir, çarşamba günleri Antalya'ya uçuş yapılıyordu.

Samsun Çarşamba Havalimanı yeniden hizmete açıldı

Havalimanından ayrıca Almanya'ya haftada 4 gün, Rusya, Avusturya, Fransa ve Ukrayna'ya haftada 1 gün direkt sefer düzenleniyordu. Havalimanının kapalı olduğu dönemde Samsunlular Ordu, Merzifon ve Sinop'taki havalimanlarını kullanmıştı.

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