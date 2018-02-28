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2B başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor

2B Yasası'ndan yararlanmak isteyen kişiler, en geç 7 Mart'a kadar başvuru yapmak zorunda...

Haber Merkezi | 28.02.2018 - 11:28..
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2017 yılının eylül ayında sona ermesi planlanan 2B arazi başvuruları devam ediyor.

2B başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor

SÜRE 7 MART'A KADAR UZATILDI

Bakanlar Kurulu, 3 Ekim'de aldığı bir kararla başvuru sürelerini 7 Mart 2018'e kadar uzattı.

2B başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor

GEREKLİ BELGELER

2B arazileri için defterdarlık ve mal müdürlüklerine başvuru yapılabiliyor. Başvuru yaparken; nüfus cüzdanının fotokopisi, başvuru dilekçesi, başvuru bedeli makbuzu, tüzel kişiler için ise yetki belgesi, bunun dışında mirasçılardan da veraset ilamı gibi belgelerin alınması gerekiyor.

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