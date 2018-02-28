2B başvuruları 7 Mart'ta sona eriyor

Suudi Arabistan'da ilk kez gerçekleşen jazz festivaline yoğun ilgi vardı.

Edebiyatımızın ulu çınarı Yaşar Kemal'in bugün aramızdan ayrılışının üçüncü yıldönümü. Kitap Ayracı olarak usta yazarı saygı ve sevgiyle anıyoruz.

İnsan evrende gövdesi kadar değil yüreği kadar yer kaplar

1 Cezayir'de gündem Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cezayir'de gördüğü ilgi, ülkede Fransız sömürgeciliğine boyun eğenler tarafından tepkiyle karşılandı.

2 TSK Orta Doğu'nun en güçlüsü Dünyanın en güçlü ordularının derlendiği Global Firepower, Orta Doğu'nun en güçlü ordusu olarak Türkiye'yi yazdı. Forbes listeyi ilk sayfasından duyurdu.

3 Cumhur İttifakı'nda ortak oylar nasıl hesaplanacak 2019'da yapılacak seçimler için hazırlanan ittifak yasasının en çok merak edilen maddesi ayrıntılı bir şekilde anlatıldı.

4 Murat Bardakçı: G.Saray Müzesi'ndeki mektup şaibeli Murat Bardakçı, Galatasaray Müzesi'nde sergilenecek olan Atatürk'ün sarı-kırmızılı kulübe yazdığı mektubun şaibeli olduğunu söyledi. Bardakçı, "Atatürk'ün böyle bir imzası yoktur" dedi.

5 Rusya'da başkanlık seçimi öncesi halk için +18 kampanya Rusya'da yakında yapılacak başkanlık seçimi için halkın sandığa gitmesini sağlamak için çalışmalar başladı. En dikkat çekeni ise, +18 çalışmalar oldu.

6 Sevim Dağdelen NATO'yu Türkiye'ye müdahaleye çağırdı Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği harekatın hemen durdurulması gerektiğini savunan Türk kökenli Alman vekil, NATO'ya çağrıda bulundu.